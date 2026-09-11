Após reclamações, BRT libera transporte a R$ 5 para trabalhadores do Rock in Rio - Arquivo O Dia

Após reclamações, BRT libera transporte a R$ 5 para trabalhadores do Rock in RioArquivo O Dia

Publicado 11/09/2026 20:03 | Atualizado 11/09/2026 21:44

O DIA. Os trabalhadores credenciados no Rock in Rio poderão acessar o BRT pelo Terminal Centro Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio, em qualquer horário e utilizar o transporte pagando a tarifa regular de R$ 5, sem serem obrigados a pagar R$ 29 pelo serviço especial ou caminhar longas distâncias durante a madrugada. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (11) pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), após uma série de reclamações de colaboradores em reportagem de

A situação também acabou sendo denunciada pela vereadora Thais Ferreira (PSOL). A mudança passa a valer a partir desta sexta e seguirá até o fim do evento. Nos primeiros quatro dias do festival, os trabalhadores se queixaram de serem impedidos de acessar o terminal.

A entrada só era permitida mediante a compra do BRT Expresso Rock in Rio, cuja tarifa especial é de R$ 29. Aqueles que não aceitavam pagar pelo serviço especial precisavam caminhar aproximadamente um quilômetro ou mais até outras estações para acessar o sistema.



"Saber que conseguimos ser ouvidos e que não era uma reclamação por puro capricho nos conforta. Agora teremos mais dignidade para voltarmos com calma para casa. Só temos a agradecer ao O DIA e a todos que se mobilizaram por nós", disse um dos trabalhadores que denunciou o caso. Para resguardar o emprego, ele preferiu não se identificar.



Outra colaboradora disse que a decisão vai melhorar muito a volta para casa e que o planejamento deveria ter sido feito antes. "Isso era para ter sido pensado antes, né? Mas só de ter vindo no último fim de semana do evento já nos deixa aliviados, só de saber que estamos sendo vistos e ouvidos", comemorou.



A vereadora Thais Ferreira também celebrou a decisão. "Essa decisão é uma vitória, acima de tudo, dos trabalhadores que tiveram coragem de denunciar uma situação injusta. Nosso mandato recebeu os relatos, foi ao local fiscalizar o trajeto, oficiou a Mobi-Rio e a Secretaria Municipal de Transportes e apresentou uma solução concreta", disse.



Ainda segundo a vereadora, que chegou a protocolar dois ofícios em caráter de urgência na segunda-feira (7), haverá fiscalização para garantir o cumprimento da medida: "Esse resultado mostra que escuta, fiscalização e pressão popular mudam a realidade. Mas o nosso trabalho não terminou. Vamos acompanhar a operação para garantir que a medida seja efetivamente cumprida e que os trabalhadores consigam voltar para casa com segurança e dignidade".