Cavaliere apresenta o projeto do Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do Adolescente - Marco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Cavaliere apresenta o projeto do Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do AdolescenteMarco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Publicado 11/09/2026 19:58

A Prefeitura do Rio anunciou, nesta sexta-feira (11) , a criação de um novo complexo especializado no atendimento de crianças e adolescentes, com investimento de R$ 75 milhões e previsão de entrega para o segundo semestre de 2027. O Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do Adolescente (SCCA) funcionará no prédio onde hoje está o Hospital Municipal da Piedade, que será totalmente reformado para receber pacientes de 0 a 18 anos.

O espaço terá 13 especialidades pediátricas, serviços específicos para diferentes condições de saúde e equipamentos de diagnóstico por imagem. Entre os destaques estão um centro dedicado ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e obesidade infantil e um CTI humanizado para cuidados prolongados de crianças com doenças crônicas graves.



O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere. Segundo ele, a estrutura permitirá ampliar a oferta de especialistas e fortalecer a assistência pediátrica na rede municipal.



"Neste Super Centro teremos especialidades pediátricas para que pais, mães, avós e responsáveis pelas famílias cariocas saibam que existe aqui um centro de excelência, com especialistas preparados para atender as crianças. Isso também vai permitir a contratação de mais de 200 especialistas nas mais diversas áreas da pediatria, além de cerca de 800 profissionais de saúde, que vão fortalecer a nossa rede de atendimento voltada para a saúde das crianças", afirmou Cavaliere.





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13 especialidades



O SCCA será responsável por coordenar o complexo especializado em pediatria do município e terá integração com o Hospital Municipal Jesus (HMJ), em Vila Isabel.



No novo centro serão atendidos casos de baixa e média complexidades em neuropediatria, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, otorrinolaringologia clínica e cirúrgica, oftalmologia, psiquiatria, psicologia, nefrologia, endocrinologia, ginecologia infantopuberal, cardiologia, nutrição e tratamento do transtorno do espectro autista.



A expectativa é que a unidade tenha capacidade para realizar 16,7 mil atendimentos por mês. O complexo também contará com um centro de diagnóstico por imagem equipado para exames como tomografia computadorizada, radiografia, ultrassonografia com doppler e ecocardiograma.



Na área cirúrgica, estão previstos procedimentos como adenoamigdalectomia, timpanoplastia, postectomia e hernioplastia, entre outros.



Os atendimentos e procedimentos de maior complexidade ficarão concentrados no Hospital Municipal Jesus. É o caso, por exemplo, de exames que necessitem de sedação. A unidade também passará por obras de adaptação e ampliação e ganhará novos serviços, como broncoscopia, endoscopia, gastrostomia, colonoscopia, eletroencefalograma, ecocardiograma e punção lombar.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, participou do anúncio e ressaltou que a estrutura também terá atendimento voltado aos adolescentes.



"Aqui eles vão chegar e navegar por todas as especialidades que a criança pode precisar. Outro fato importante é poder atender adolescentes. Muitas vezes, a criança chega numa idade, antes de chegar à fase adulta, em que fica meio difícil esse atendimento. Aqui vão ser feitas cirurgias, exames, então vai fazer toda a diferença realmente para o atendimento dessa faixa etária", disse Prado.



700 cirurgias por mês



Somados, o Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do Adolescente e o Hospital Municipal Jesus deverão realizar cerca de 8 mil exames de imagem e aproximadamente 700 cirurgias por mês.



O investimento de R$ 75 milhões inclui as melhorias previstas para o Hospital Jesus. Os recursos foram garantidos por meio de uma parceria com a Câmara Municipal do Rio, utilizando uma economia orçamentária do Legislativo.



O SCCA terá mais de 800 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, entre outras categorias.



A unidade contará com 220 médicos de diferentes especialidades, incluindo anestesiologistas, intensivistas, radiologistas, infectologistas e hemoterapeutas. Já o Hospital Municipal Jesus terá outros 486 postos de trabalho, sendo 173 destinados a médicos.



Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlo Caiado (PSD), destacou a participação do Legislativo no projeto.



"Tomamos essa decisão, juntamente com a Mesa Diretora e os demais vereadores, para contribuir para a construção de uma unidade muito importante para a nossa cidade. Cuidar da saúde das nossas crianças e adolescentes agora é investir para que eles sejam adultos mais saudáveis", afirmou Caiado.



Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal também destinou recursos para a construção dos Super Centros Cariocas de Saúde de Benfica e da Zona Oeste, em Campo Grande.



Ambiente pensado para crianças



Além dos equipamentos e das equipes especializadas, o novo complexo terá uma estrutura voltada ao público infantojuvenil. Consultórios e demais espaços receberão decoração específica, brinquedoteca e recursos multimídia para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor.



A proposta é criar áreas lúdicas para crianças, adolescentes e familiares, reduzindo o impacto emocional causado pela doença e por tratamentos prolongados ou dolorosos.



Todos os atendimentos serão regulados. A porta de entrada será pelas unidades de Atenção Primária, como clínicas da família e centros municipais de saúde. Nesses locais, serão realizados o primeiro atendimento, o encaminhamento para o serviço especializado e o acompanhamento posterior.



Centro para diabetes e obesidade infantil



Entre os serviços previstos está o Centro de Cuidados do Diabetes Mellitus Tipo 1 e Obesidade, que, segundo a Prefeitura, será o primeiro do estado especializado exclusivamente em crianças e adolescentes.



O objetivo será identificar e tratar precocemente os pacientes para evitar o agravamento dos quadros e o surgimento de complicações na vida adulta.



Estimativas da Federação Internacional de Diabetes apontam que o Brasil tinha, em 2024, cerca de 99 mil pessoas entre 0 e 19 anos vivendo com diabetes mellitus tipo 1. O número correspondia a aproximadamente 61% dos casos registrados em toda a América do Sul e Central nessa faixa etária.



O serviço do SCCA prevê diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo, insulinoterapia, monitoramento da glicemia, atuação de equipe multiprofissional e suporte às famílias e às escolas.



A Atenção Primária continuará responsável pela identificação, acompanhamento e encaminhamento dos pacientes. Já a equipe especializada deverá estabelecer o plano terapêutico multiprofissional e avaliar a utilização de tecnologias como monitor contínuo de glicose e bomba de insulina, sempre de acordo com indicação médica e reavaliações periódicas.



CTI com espaço para acompanhantes



Outro serviço considerado pioneiro pela Prefeitura será o CTI humanizado de cuidados prolongados e acolhimento familiar. Serão 20 leitos destinados a crianças que nasceram com condições crônicas graves, como anomalias congênitas e neuropatias, e que necessitam de equipamentos e cuidados específicos.



De acordo com o município, alguns desses pacientes permanecem hospitalizados por anos, o que também exige a permanência de mães ou outros responsáveis junto às crianças.



O CTI será organizado em boxes com estrutura para garantir conforto e privacidade aos acompanhantes. No local também funcionará um PADI (Programa de Atenção Domiciliar) especializado em crianças com condições crônicas.



A equipe do programa acompanhando os pacientes e avaliará, em conjunto com as famílias e os profissionais de saúde, a possibilidade de desospitalização.



Outros 20 leitos de CTI serão disponibilizados no Hospital Municipal Jesus para pacientes com quadros graves agudos.



Atendimento para meninas



O SCCA também terá um serviço de ginecologia infantopuberal destinado à investigação e ao tratamento precoce de alterações hormonais, físicas e anomalias de desenvolvimento.



A proposta é oferecer atendimento especializado durante a fase de transição entre o acompanhamento pediátrico e a ginecologia voltada para adultos. O espaço também deverá funcionar como um ambiente seguro para esclarecer dúvidas das famílias e acompanhar as mudanças relacionadas à adolescência.



Ótica para pacientes do SUS



Assim como ocorre no Centro Carioca do Olho, em Benfica, o novo complexo terá uma ótica para fornecer óculos a crianças e adolescentes que necessitarem de correção visual.



Segundo a Prefeitura, será a segunda ótica do SUS no município do Rio. O serviço é considerado pioneiro pela Secretaria Municipal de Saúde no país e foi inaugurado em fevereiro de 2023.



A previsão é que o Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do Adolescente seja entregue no segundo semestre de 2027.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral