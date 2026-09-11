Cavaliere apresenta o projeto do Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do AdolescenteMarco Antonio Lima/Prefeitura do Rio
O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere. Segundo ele, a estrutura permitirá ampliar a oferta de especialistas e fortalecer a assistência pediátrica na rede municipal.
"Neste Super Centro teremos especialidades pediátricas para que pais, mães, avós e responsáveis pelas famílias cariocas saibam que existe aqui um centro de excelência, com especialistas preparados para atender as crianças. Isso também vai permitir a contratação de mais de 200 especialistas nas mais diversas áreas da pediatria, além de cerca de 800 profissionais de saúde, que vão fortalecer a nossa rede de atendimento voltada para a saúde das crianças", afirmou Cavaliere.
13 especialidades
No novo centro serão atendidos casos de baixa e média complexidades em neuropediatria, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, otorrinolaringologia clínica e cirúrgica, oftalmologia, psiquiatria, psicologia, nefrologia, endocrinologia, ginecologia infantopuberal, cardiologia, nutrição e tratamento do transtorno do espectro autista.
A expectativa é que a unidade tenha capacidade para realizar 16,7 mil atendimentos por mês. O complexo também contará com um centro de diagnóstico por imagem equipado para exames como tomografia computadorizada, radiografia, ultrassonografia com doppler e ecocardiograma.
Na área cirúrgica, estão previstos procedimentos como adenoamigdalectomia, timpanoplastia, postectomia e hernioplastia, entre outros.
Os atendimentos e procedimentos de maior complexidade ficarão concentrados no Hospital Municipal Jesus. É o caso, por exemplo, de exames que necessitem de sedação. A unidade também passará por obras de adaptação e ampliação e ganhará novos serviços, como broncoscopia, endoscopia, gastrostomia, colonoscopia, eletroencefalograma, ecocardiograma e punção lombar.
O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, participou do anúncio e ressaltou que a estrutura também terá atendimento voltado aos adolescentes.
"Aqui eles vão chegar e navegar por todas as especialidades que a criança pode precisar. Outro fato importante é poder atender adolescentes. Muitas vezes, a criança chega numa idade, antes de chegar à fase adulta, em que fica meio difícil esse atendimento. Aqui vão ser feitas cirurgias, exames, então vai fazer toda a diferença realmente para o atendimento dessa faixa etária", disse Prado.
700 cirurgias por mês
O investimento de R$ 75 milhões inclui as melhorias previstas para o Hospital Jesus. Os recursos foram garantidos por meio de uma parceria com a Câmara Municipal do Rio, utilizando uma economia orçamentária do Legislativo.
O SCCA terá mais de 800 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, entre outras categorias.
A unidade contará com 220 médicos de diferentes especialidades, incluindo anestesiologistas, intensivistas, radiologistas, infectologistas e hemoterapeutas. Já o Hospital Municipal Jesus terá outros 486 postos de trabalho, sendo 173 destinados a médicos.
Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlo Caiado (PSD), destacou a participação do Legislativo no projeto.
"Tomamos essa decisão, juntamente com a Mesa Diretora e os demais vereadores, para contribuir para a construção de uma unidade muito importante para a nossa cidade. Cuidar da saúde das nossas crianças e adolescentes agora é investir para que eles sejam adultos mais saudáveis", afirmou Caiado.
Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal também destinou recursos para a construção dos Super Centros Cariocas de Saúde de Benfica e da Zona Oeste, em Campo Grande.
Ambiente pensado para crianças
A proposta é criar áreas lúdicas para crianças, adolescentes e familiares, reduzindo o impacto emocional causado pela doença e por tratamentos prolongados ou dolorosos.
Todos os atendimentos serão regulados. A porta de entrada será pelas unidades de Atenção Primária, como clínicas da família e centros municipais de saúde. Nesses locais, serão realizados o primeiro atendimento, o encaminhamento para o serviço especializado e o acompanhamento posterior.
Centro para diabetes e obesidade infantil
O objetivo será identificar e tratar precocemente os pacientes para evitar o agravamento dos quadros e o surgimento de complicações na vida adulta.
Estimativas da Federação Internacional de Diabetes apontam que o Brasil tinha, em 2024, cerca de 99 mil pessoas entre 0 e 19 anos vivendo com diabetes mellitus tipo 1. O número correspondia a aproximadamente 61% dos casos registrados em toda a América do Sul e Central nessa faixa etária.
O serviço do SCCA prevê diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo, insulinoterapia, monitoramento da glicemia, atuação de equipe multiprofissional e suporte às famílias e às escolas.
A Atenção Primária continuará responsável pela identificação, acompanhamento e encaminhamento dos pacientes. Já a equipe especializada deverá estabelecer o plano terapêutico multiprofissional e avaliar a utilização de tecnologias como monitor contínuo de glicose e bomba de insulina, sempre de acordo com indicação médica e reavaliações periódicas.
CTI com espaço para acompanhantes
De acordo com o município, alguns desses pacientes permanecem hospitalizados por anos, o que também exige a permanência de mães ou outros responsáveis junto às crianças.
O CTI será organizado em boxes com estrutura para garantir conforto e privacidade aos acompanhantes. No local também funcionará um PADI (Programa de Atenção Domiciliar) especializado em crianças com condições crônicas.
A equipe do programa acompanhando os pacientes e avaliará, em conjunto com as famílias e os profissionais de saúde, a possibilidade de desospitalização.
Outros 20 leitos de CTI serão disponibilizados no Hospital Municipal Jesus para pacientes com quadros graves agudos.
Atendimento para meninas
A proposta é oferecer atendimento especializado durante a fase de transição entre o acompanhamento pediátrico e a ginecologia voltada para adultos. O espaço também deverá funcionar como um ambiente seguro para esclarecer dúvidas das famílias e acompanhar as mudanças relacionadas à adolescência.
Ótica para pacientes do SUS
Segundo a Prefeitura, será a segunda ótica do SUS no município do Rio. O serviço é considerado pioneiro pela Secretaria Municipal de Saúde no país e foi inaugurado em fevereiro de 2023.
A previsão é que o Super Centro Carioca de Saúde da Criança e do Adolescente seja entregue no segundo semestre de 2027.
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