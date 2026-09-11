Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 11/09/2026 17:11 | Atualizado 11/09/2026 17:19

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro ( Uerj ) recebe inscrições para o exame discursivo, a segunda etapa do vestibular 2027, a partir deste sábado (12). A instituição oferece 6.031 vagas distribuídas em 83 cursos de graduação em diversos campi.





A Uerj disponibiliza acesso à internet para a realização da inscrição no Laboratório de Informática, no campus Maracanã, localizado no Pavilhão João Lyra Filho, andar térreo, das 10h às 16h, em dias úteis.



Podem realizar o Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.



Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea).



O regulamento de cotas (Anexo 3 do edital) está com uma nova apresentação mais didatizada, para tornar legível ao candidato a documentação necessária e as instruções para concorrer às cotas. "Estamos com a expectativa de que essa versão em linguagem simples do regulamento possa, efetivamente, garantir que tenha um maior número de solicitantes de cotas", declara Marcia Gonçalves, diretora do Depsea.



Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de outubro no site www.vestibular.uerj.br . A prova está marcada para 29 de novembro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 130, deve ser paga até 8 de outubro. Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova.A Uerj disponibiliza acesso à internet para a realização da inscrição no Laboratório de Informática, no campus Maracanã, localizado no Pavilhão João Lyra Filho, andar térreo, das 10h às 16h, em dias úteis.Podem realizar o Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea).O regulamento de cotas (Anexo 3 do edital) está com uma nova apresentação mais didatizada, para tornar legível ao candidato a documentação necessária e as instruções para concorrer às cotas. "Estamos com a expectativa de que essa versão em linguagem simples do regulamento possa, efetivamente, garantir que tenha um maior número de solicitantes de cotas", declara Marcia Gonçalves, diretora do Depsea.

Como se preparar para a prova?

O Exame Discursivo será composto por três avaliações: uma prova de redação, obrigatória para todos os cursos, e duas provas discursivas específicas, conforme a carreira escolhida, valendo 20 pontos cada.

No Vestibular Estadual 2027, o tema da Redação tem como base o livro "O bem-amado", de Dias Gomes, leitura imprescindível para o exame discursivo. Já para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, os candidatos devem ler o romance "Luanda, Lisboa, Paraíso", da escritora da literatura portuguesa contemporânea Djaimilia Pereira de Almeida.



Os candidatos podem acessar a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, que disponibiliza todas provas anteriores com questões comentadas.





Serviço Outra opção de preparação é acompanhar o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual, que realiza debates gratuitos sobre os livros indicados. As inscrições são feitas no site https://www.vestibular.uerj.br/?p=14215 . As aulas também são transmitidas e gravadas pelo canal da TV Uerj no YouTube. O edital completo, o calendário e conteúdo programático estão disponíveis em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=17116

Exame Discursivo – Vestibular Estadual 2027

Inscrições até 7 outubro

Pagamento de taxa de inscrição até 8 de outubro

Envio da documentação do sistema de cotas até 8 de outubro

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição a partir de 30/10/2026

Aplicação da prova: 29 de novembro

Divulgação da listagem de notas: 18 de dezembro

Pedido de revisão de notas: de 19 a 23 de dezembro

