Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Érica Martin / Arquivo O Dia
A Uerj disponibiliza acesso à internet para a realização da inscrição no Laboratório de Informática, no campus Maracanã, localizado no Pavilhão João Lyra Filho, andar térreo, das 10h às 16h, em dias úteis.
Podem realizar o Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.
Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea).
O regulamento de cotas (Anexo 3 do edital) está com uma nova apresentação mais didatizada, para tornar legível ao candidato a documentação necessária e as instruções para concorrer às cotas. "Estamos com a expectativa de que essa versão em linguagem simples do regulamento possa, efetivamente, garantir que tenha um maior número de solicitantes de cotas", declara Marcia Gonçalves, diretora do Depsea.
Como se preparar para a prova?
Os candidatos podem acessar a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, que disponibiliza todas provas anteriores com questões comentadas.
Serviço
Inscrições até 7 outubro
Pagamento de taxa de inscrição até 8 de outubro
Envio da documentação do sistema de cotas até 8 de outubro
Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição a partir de 30/10/2026
Aplicação da prova: 29 de novembro
Divulgação da listagem de notas: 18 de dezembro
Pedido de revisão de notas: de 19 a 23 de dezembro
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