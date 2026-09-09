Fachada do Hospital Universitário Pedro ErnestoEstefan Radovicz / Arquivo O Dia
Uerj: técnica para tratamento de câncer de próstata recebe três prêmios
Pesquisadores da Urologia se destacaram no 64º Congresso Científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe/Uerj)
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PM apreende mais de 260 lança-perfumes na Rodoviária Novo Rio
Mulher foi presa e adolescente apreendida durante abordagem no embarque; grupo seguiria para Balneário Camboriú
Homem é condenado a 39 anos por morte de policial da Core na Zona Oeste
Walace Andrade de Oliveira também foi condenado pela tentativa de latrocínio contra a juíza Tula Corrêa de Mello, que sobreviveu ao ataque
Ônibus são usados como barricada no Chapadão
Dois veículos foram atravessados na Rua Alcobaça e na Rua Rio do Pau, na Pavuna; operação da PM na região mira roubos de veículos e carga
Jovem baleada na cabeça em Rio das Pedras estava em primeiro encontro
Maria Heloísa Lima, de 18 anos, passou por cirurgia e permanece internada no hospital. O estado de saúde dela é estável
Polícia prende mulher apontada como tesoureira de Fernandinho Beira-Mar
Shirley Figueiredo Ângelo, conhecida como Manequim, foi localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Nova Iguaçu
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