Suspeita poderá responder por tráfico internacional de drogas - Divulgação / PF

Suspeita poderá responder por tráfico internacional de drogasDivulgação / PF

Publicado 09/09/2026 08:55

Segundo a PF, durante uma fiscalização de rotina e após troca de informações, os agentes realizaram a prisão depois de identificarem a droga escondida na bagagem despachada pela passageira. Ela pretendia embarcar em um voo comercial com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e destino final em Adis Abeba, na Etiópia.



A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela poderá responder por tráfico internacional de drogas.