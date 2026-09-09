Suspeita poderá responder por tráfico internacional de drogasDivulgação / PF
A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela poderá responder por tráfico internacional de drogas.
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