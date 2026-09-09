Suspeita poderá responder por tráfico internacional de drogasDivulgação / PF

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Alexia Gomes
Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (8), uma mulher que transportava cerca de 3 kg de cocaína no no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Zona Norte. A ação contou com o apoio da Receita Federal.
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Segundo a PF, durante uma fiscalização de rotina e após troca de informações, os agentes realizaram a prisão depois de identificarem a droga escondida na bagagem despachada pela passageira. Ela pretendia embarcar em um voo comercial com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e destino final em Adis Abeba, na Etiópia.

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela poderá responder por tráfico internacional de drogas.