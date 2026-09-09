Alex (detalhe) é o principal suspeito de assassinar Edvania Barbosa - Reprodução / Redes sociais

Alex (detalhe) é o principal suspeito de assassinar Edvania BarbosaReprodução / Redes sociais

Publicado 09/09/2026 08:08

Rio - Edvania Mayara Barbosa, de 29 anos, foi encontrada morta, com marcas de agressão, na manhã desta terça-feira (8), no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e a suspeita é de que ela tenha sido vítima de feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para uma ocorrência de assassinato. Na residência, os policiais constataram o crime, isolaram a área e preservaram o cenário para a realização da perícia, realizada por equipes da DHBF. A corporação ainda informou que o policiamento foi reforçado na região após a ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da DHBF realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar o responsável pelo crime.