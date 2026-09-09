Alex (detalhe) é o principal suspeito de assassinar Edvania BarbosaReprodução / Redes sociais
Mulher é encontrada morta com marcas de agressão na Baixada
Edvania Mayara Barbosa foi assassinada em Duque de Caxias; DHBF investiga as circunstâncias do crime e a suspeita é de feminicídio
Após operação, jornalista relata ameaças de morte e nova rotina
Investigações da Polícia Civil apontam que um grupo ligado ao crime organizado planejava ataques contra Bruno Assunção
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Paes afirmou que retomará o plano de expansão do metrô; Ruas defendeu a inclusão de qualificação profissional a partir do primeiro ano do ensino médio
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Rock in Rio: trabalhadores denunciam problemas na volta para casa
Entre as reclamações estão caminhadas de mais de 2 km após jornadas de 12 horas, estações fechadas e assaltos no percurso
Preso suspeito de espancar e matar companheira em Caxias
O crime contra Edvania Mayara Barbosa, de 29 anos, aconteceu na frente do filho mais novo da vítima, de apenas dois anos
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