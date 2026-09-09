Homem identificado como Alex foi preso nesta quarta-feira (9), suspeito de matar a companheira - Divulgação/ Polícia Civil

Homem identificado como Alex foi preso nesta quarta-feira (9), suspeito de matar a companheiraDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 09/09/2026 16:42 | Atualizado 10/09/2026 12:03

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (9), o principal suspeito de matar Edvania Mayara Barbosa, de 29 anos . Segundo informações, o homem, identificado como Alex, teria agredido a companheira até a morte dentro da casa dela, na manhã de terça-feira (8), no bairro São Bento, em Duque de Caxias.

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De acordo com relatos de parentes da vítima, o casal esteve em uma festa na noite de segunda-feira (7) e, na volta para casa, teve uma discussão. Eles retornaram para a residência, onde o homem teria espancado Edvania até a morte na frente do filho mais novo da vítima, de apenas 1 anos e nove meses.



Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) chegaram a ser acionados para a ocorrência. Na residência, os agentes constataram o crime, isolaram a área e preservaram o cenário para a realização da perícia, feita por equipes da DHBF. O caso segue em investigação.



Edvania deixou cinco filhos, de 11, 9, 6 e 5 anos, além do caçula, e 1 ano e 9 meses. O corpo dela foi sepultado na tarde desta quarta-feira (9), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Duque de Caxias.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso. O espaço está aberto para manifestação.