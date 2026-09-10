Apresentação do DJ Calvin Harris no Rock In Rio aconteceu debaixo de chuva no último domingo - Carlos Elias Junior / Arquivo

Apresentação do DJ Calvin Harris no Rock In Rio aconteceu debaixo de chuva no último domingo Carlos Elias Junior / Arquivo

Publicado 10/09/2026 10:37

O segundo fim de semana do Rock in Rio será marcado por tempo instável na cidade do Rio. De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada a pontualmente forte a partir da madrugada desta sexta-feira (11), com possibilidade de raios em pontos isolados.