Apresentação do DJ Calvin Harris no Rock In Rio aconteceu debaixo de chuva no último domingo Carlos Elias Junior / Arquivo
Ao longo do dia, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva. Os ventos estarão moderados, com velocidades entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.
No sábado (12), o tempo deve ficar ainda mais fechado, com céu encoberto. São esperadas pancadas durante a madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos permanecem moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.
Já no domingo (13), o cenário será de predomínio de tempo fechado, com previsão de garoa ao longo do dia. A condição deve se manter na segunda-feira (14), quando também está previsto declínio das temperaturas. Os ventos devem variar de fracos a moderados.
Para quem pretende ir ao Rock in Rio neste segundo fim de semana, a previsão indica a necessidade de atenção às condições do tempo, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa. A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão antes de sair de casa e estar preparado para a possibilidade de chuva durante o festival.
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