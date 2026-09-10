Pastor foragido do Pará é preso suspeito de abusar de mais de 10 mulheres em três estadosDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Um pastor foragido da Justiça do Pará, suspeito de abusar sexualmente de mais de 10 mulheres, acabou preso nesta quinta-feira (10), em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. Identificado como Jailton Napoles Correa Menezes, o "Pastor Jailton Nápoles", o líder religioso foi localizado na Estrada dos Bandeirantes, nas imediações da comunidade César Maia, onde agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Segundo a Policia Civil, Jailton se aproveitava da posição de liderança espiritual para conquistar a confiança das fiéis e praticar os abusos. A polícia já identificou mulheres vítimas pelos crimes nos estados do Rio de Janeiro, Pará e Maranhão, além de apurar denúncias semelhantes no Amazonas e no Rio Grande do Sul.

Troca de informações

A prisão resultou de um trabalho conjunto de inteligência entre as polícias do Pará e do Rio de Janeiro. Após monitoramento contínuo, as equipes rastrearam o endereço onde o investigado se escondia, na região de Vargem Grande.

Jailton atuava como pastor na cidade de Santa Izabel, no Pará, e disputou os cargos de deputado federal em 2010 e deputado estadual em 2014 pelo estado do Rio de Janeiro.

A intervenção integra o Projeto Captura, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP), em parceria com a SSINTE. O programa busca localizar e prender criminosos de outros estados escondidos em território fluminense.

Concluídos os procedimentos na delegacia, o preso seguirá para o sistema penitenciário, ficando à disposição do Judiciário.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Jailton. O espaço segue aberto. 
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral