Pastor foragido do Pará é preso suspeito de abusar de mais de 10 mulheres em três estadosDivulgação PCRJ
Segundo a Policia Civil, Jailton se aproveitava da posição de liderança espiritual para conquistar a confiança das fiéis e praticar os abusos. A polícia já identificou mulheres vítimas pelos crimes nos estados do Rio de Janeiro, Pará e Maranhão, além de apurar denúncias semelhantes no Amazonas e no Rio Grande do Sul.
Troca de informações
Jailton atuava como pastor na cidade de Santa Izabel, no Pará, e disputou os cargos de deputado federal em 2010 e deputado estadual em 2014 pelo estado do Rio de Janeiro.
A intervenção integra o Projeto Captura, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP), em parceria com a SSINTE. O programa busca localizar e prender criminosos de outros estados escondidos em território fluminense.
Concluídos os procedimentos na delegacia, o preso seguirá para o sistema penitenciário, ficando à disposição do Judiciário.
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