Homem é preso por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Itaboraí - Divulgação PCRJ

Homem é preso por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em ItaboraíDivulgação PCRJ

Publicado 10/09/2026 16:54 | Atualizado 10/09/2026 17:57

Um homem foi preso nesta quinta-feira (10) por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A prisão foi realizada por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em conjunto com a Polícia Civil do Paraná.

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Segundo as investigações, o homem teria cometido o crime no Paraná e fugido para o Rio de Janeiro logo após o crime.

Segundo as investigações, o homem teria cometido o crime no Paraná e fugido para o Rio de Janeiro logo após o crime.

O suspeito foi localizado em um posto de combustível em Itaboraí, após um trabalho conjunto de investigação. Os agentes cruzaram dados das forças de segurança e analisaram informações do setor de inteligência para identificar possíveis rotas e endereços relacionados ao homem.



Com base nas informações levantadas, as equipes conseguiram localizar o suspeito e cumprir um mandado de prisão contra ele.

Prisão na Zona Sudoeste





A prisão foi realizada em uma ação conjunta da 28ª DP e da Desarme. A adolescente recebeu atendimento médico e passou por exames periciais no IML, que constataram vestígios no corpo da vítima, além de marcas de sangue encontradas no apartamento. O investigado, que já possui histórico criminal por violência doméstica, desacato e lesão corporal, teve equipamentos eletrônicos apreendidos, e a Polícia Civil apura se há outras vítimas. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na Praça Seca , Zona Sudoeste, por manter em cárcere privado e violentar sexualmente uma adolescente de 13 anos por três dias. A vítima, que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (7), foi ao local acompanhando um amigo e acabou mantida presa após o agressor trancar o imóvel e esconder as chaves. Ela conseguiu fugir enquanto o suspeito dormia e pediu socorro na portaria do prédio.A prisão foi realizada em uma ação conjunta da 28ª DP e da Desarme. A adolescente recebeu atendimento médico e passou por exames periciais no IML, que constataram vestígios no corpo da vítima, além de marcas de sangue encontradas no apartamento. O investigado, que já possui histórico criminal por violência doméstica, desacato e lesão corporal, teve equipamentos eletrônicos apreendidos, e a Polícia Civil apura se há outras vítimas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral