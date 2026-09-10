Edvania Mayara Barbosa foi encontrada morta em casa - Reprodução/Redes sociais

Edvania Mayara Barbosa foi encontrada morta em casaReprodução/Redes sociais

Publicado 10/09/2026 14:27

O DIA, nesta quinta-feira (10), a irmã da vítima, Keylla Santos, de 23, falou sobre a prisão do principal suspeito do crime, Alexsandro da Silva Barral, e a dor da família após a perda repentina. Rio - Familiares de Edvania Mayara Barbosa, de 29 anos, encontrada morta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na terça (8), estão tentando se reerguer em meio ao luto. Ao, nesta quinta-feira (10), a irmã da vítima, Keylla Santos, de 23, falou sobre a prisão do principal suspeito do crime, Alexsandro da Silva Barral, e a dor da família após a perda repentina.

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Edvania deixou cinco filhos: de 11, 9, 6 e 5 e anos, e o caçula, de apenas 1 ano e 9 meses. Segundo a tia, inclusive, o mais novo estava presente no momento em que a mãe foi espancada até a morte. "[As crianças] estão com a minha mãe. Estão muito tristes e o neném só chora, porque ele viu toda a cena. E o mais velho está muito acanhado, não sai de perto da minha mãe. Estão com medo, não dormem direito", relatou Keylla.



Ela, ainda, contou que a família está buscando força para cuidar dos pequenos. "Minha mãe está tentando se manter [firme]. Passamos pela perda de três irmãos, éramos em 15, mas infelizmente a vida nos tirou eles. Minha mãe segue bem abalada com tudo, mas temos que nos manter firmes por conta das crianças."

De acordo com Keylla, o suspeito já estava foragido por outras agressões a ex-companheiras. A irmã de Edvania, então, espera que mais vítimas denunciem Alexsandro. "Esperamos que todas as mulheres agredidas deem parte, para ele ficar mais tempo preso", disse.

Feminicídio

O homem teria agredido a companheira até a morte dentro da casa dela, na manhã de terça (8), no bairro São Bento. Parentes da vítima relataram que o casal esteve em uma festa na noite de segunda (7) e, na volta para casa, teve uma discussão. Já na residência, ele teria espancado Edvania.

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) chegaram a ser acionados para a ocorrência. No local, os agentes constataram o crime, isolaram a área e preservaram o cenário para a realização da perícia, feita por equipes da DHBF.

Sepultamento e prisão

O corpo de Evania foi sepultado na tarde desta quarta-feira (9), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Duque de Caxias. Neste mesmo dia, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu o suspeito.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio, no entanto, não conseguiu informações sobre audiência de custódia. "Pelo nome, não localizamos processo no sistema. Como o caso está sob investigação policial, é possível que esteja em segredo de justiça."

A reportagem tenta localizar a defesa de Alexsandro. O espaço está aberto para manifestação.