Juliete Pantoja (UP) participa de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Juliete Pantoja (UP) participa de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 10/09/2026 12:25 | Atualizado 10/09/2026 13:49

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