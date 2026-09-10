Juliete Pantoja (UP) participa de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

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Raphael Perucci
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Juliete Pantoja (UP) participa de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ
Juliete Pantoja (UP) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ, nesta quinta (10)