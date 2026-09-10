Juliete Pantoja (UP) participa de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com Juliete Pantoja
Candidata do partido Unidade Popular participou de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
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Douglas Ruas cita expansão do metrô e ocupação em sabatina do O DIA e Fecomércio Rj
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