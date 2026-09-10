Polícia apreendeu quase duas toneladas de materiais em ferro-velho clandestino - Divulgação

Polícia apreendeu quase duas toneladas de materiais em ferro-velho clandestinoDivulgação

Publicado 10/09/2026 11:04

Policiais civis prenderam em flagrante o responsável por um ferro-velho clandestino na Carobinha, Campo Grande, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (9). Os agentes apreenderam quase duas toneladas de materiais ilícitos, incluindo mais de 400 placas de sinalização de trânsito, semáforos, trilhos de trem, hidrantes, fios de cobre, tampas de bueiros e mais.

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A ação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela especializada. A partir das informações reunidas, as equipes foram até o local, que funcionava sem licença ou autorização.

No imóvel, os policiais encontraram parte das placas e dos equipamentos em perfeito estado de conservação. O proprietário, identificado como Rubemar José Alves, afirmou aos policiais que havia recebido os materiais como doação pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio).

No entanto, não apresentou qualquer documentação capaz de comprovar a origem regular dos produtos. Os agentes também identificarem uma ligação clandestina de energia elétrica no estabelecimento, popularmente conhecida como "gato". Os policiais, então, autuaram o dono em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e furto qualificado.

'Operação Caminhos do Cobre'

A ação faz parte da "Operação Caminhos do Cobre", iniciativa contínua para combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.



Desde setembro de 2024, os policiais realizaram mais de 580 fiscalizações em ferros-velhos, com cerca de 270 prisões de responsáveis pelos estabelecimentos nestas ações. Neste mesmo período, cerca de 300 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.

Além disso, houve o pedido de bloqueio de aproximadamente R$ 240 milhões e de R$ 75 milhões em multas aplicadas, consolidando a Operação Caminhos do Cobre como uma das maiores ofensivas contra a infraestrutura financeira do crime patrimonial no Estado. As ações também visam tirar o dinheiro do tráfico, responsáveis por estimular esse tipo de crime.

O DIA tenta localizar a defesa de Rubemar. O espaço segue aberto para manifestação.