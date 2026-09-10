Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradoresReginaldo Pimenta / Agência O DIA

A
Alexia Gomes
Dois suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos, na manhã desta quinta-feira (10), durante uma operação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Comunidade Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A ação tem como objetivo conter disputas territoriais entre grupos criminosos na região.
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Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
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Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
a - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
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Policiais apreenderam um revólver e uma grande quantidade de material entorpecente - Divulgação / PMERJ
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Durante a ação, determinada pelo Comando de Operações Especiais (COE), os policiais apreenderam um revólver e uma grande quantidade de material entorpecente. A atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi planejada diante do avanço de facções criminosas envolvidas em disputas por território em diferentes pontos da Zona Sudoeste da capital.

O policiamento permanece reforçado na região, e as equipes seguem com as ações previstas no planejamento operacional. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP.