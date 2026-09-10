Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradoresReginaldo Pimenta / Agência O DIA
Durante a ação, determinada pelo Comando de Operações Especiais (COE), os policiais apreenderam um revólver e uma grande quantidade de material entorpecente. A atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores.
Segundo a Polícia Militar, a operação foi planejada diante do avanço de facções criminosas envolvidas em disputas por território em diferentes pontos da Zona Sudoeste da capital.
O policiamento permanece reforçado na região, e as equipes seguem com as ações previstas no planejamento operacional. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP.
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