Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Atuação das equipes também busca combater a presença de grupos armados e reforçar a segurança dos moradoresReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 10/09/2026 07:55

Dois suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos, na manhã desta quinta-feira (10), durante uma operação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Comunidade Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste . A ação tem como objetivo conter disputas territoriais entre grupos criminosos na região.

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