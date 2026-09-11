Publicado 11/09/2026 00:00

A poupança teve em agosto o terceiro mês seguido de saques líquidos. São R$ 57,1 bilhões no ano. Com as famílias endividadas, a reserva é a primeira a ceder. Parte migra para juros de 14%, a outra paga dívidas e antecipa uma inadimplência que ainda não aparece nas estatísticas.

O MPRJ denunciou cinco pelo linchamento, em Copacabana, de um homem acusado de furtar a bicicleta da própria irmã. Quem fez justiça com as próprias mãos agora enfrenta a Justiça de verdade. Já a segurança de rua paga por comerciantes segue sem contrato e nem controle.