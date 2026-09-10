Homem tem mais de 10 anotações criminais - Divulgação PCRJ

Homem tem mais de 10 anotações criminaisDivulgação PCRJ

Publicado 10/09/2026 18:28

Um homem investigado por participar de um assalto a uma casa e manter os moradores reféns, e que possui mais de 10 anotações criminais, foi preso nesta quinta-feira (10), no bairro de Pendotiba, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu em fevereiro, no bairro de São Francisco.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) localizaram Guilherme dos Santos Bittencourt, o "Menor Bom", em ação com o auxílio do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP). Contra o investigado, constava um mandado de prisão preventiva.



Segundo as investigações, o crime ocorreu em 8 de fevereiro, quando criminosos invadiram a casa e renderam a família. Diversos pertences das vítimas foram levados, além de dois veículos.



De acordo com a Polícia Civil, o homem possui mais de dez anotações criminais, incluindo registros de quando era menor infrator, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, receptação culposa e roubo de veículo.



Após a prisão, ele acabou conduzido à sede da DHNSG para os procedimentos cabíveis e, em seguida, transferido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Guilherme. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral