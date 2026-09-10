Equipamentos com inteligência artificial fazem leitura de placas e enviam alertas sobre veículos roubados, furtados ou clonadosDivulgação Prefeitura de Duque de Caxias
A inauguração contou com a participação dos prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio, Eduardo Cavaliere. Os pórticos instalados no sentido Rio são equipados com câmeras dotadas de inteligência artificial (IA), capazes de fazer a leitura e o rastreamento das placas dos veículos que circulam pela Linha Vermelha.
Ao detectar algum automóvel com alerta de roubo, furto ou clonagem, a tecnologia aciona uma notificação imediata para os centros Smart Duque e CIVITAS Rio. O cruzamento de dados garante que a escolta e a verificação de condutas suspeitas continuem sem interrupção durante a travessia do limite municipal.
O material em alta definição captado pelos equipamentos é direcionado às unidades de controle, possibilitando ações integradas do efetivo policial frente a qualquer inconsistência ou exigência legal pendente.
Além do aparato de vigilância, as estruturas possuem telões de LED de última geração, destinados à transmissão de campanhas educativas, avisos de trânsito e informe de interesse público.
Vale destacar que esses dispositivos de monitoramento não funcionam como radares de trânsito e não aplicam autuações ou multas aos motoristas.
A solenidade oficial foi realizada às 19h no trecho correspondente ao Parque das Missões, na pista com destino ao centro do Rio.
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