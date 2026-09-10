Equipamentos com inteligência artificial fazem leitura de placas e enviam alertas sobre veículos roubados, furtados ou clonados - Divulgação Prefeitura de Duque de Caxias

Equipamentos com inteligência artificial fazem leitura de placas e enviam alertas sobre veículos roubados, furtados ou clonadosDivulgação Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 10/09/2026 17:37





A inauguração contou com a participação dos prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio, Eduardo Cavaliere. Os pórticos instalados no sentido Rio são equipados com câmeras dotadas de inteligência artificial (IA), capazes de fazer a leitura e o rastreamento das placas dos veículos que circulam pela Linha Vermelha.



Ao detectar algum automóvel com alerta de roubo, furto ou clonagem, a tecnologia aciona uma notificação imediata para os centros Smart Duque e CIVITAS Rio. O cruzamento de dados garante que a escolta e a verificação de condutas suspeitas continuem sem interrupção durante a travessia do limite municipal.



O material em alta definição captado pelos equipamentos é direcionado às unidades de controle, possibilitando ações integradas do efetivo policial frente a qualquer inconsistência ou exigência legal pendente.



Além do aparato de vigilância, as estruturas possuem telões de LED de última geração, destinados à transmissão de campanhas educativas, avisos de trânsito e informe de interesse público.



Vale destacar que esses dispositivos de monitoramento não funcionam como radares de trânsito e não aplicam autuações ou multas aos motoristas.



A solenidade oficial foi realizada às 19h no trecho correspondente ao Parque das Missões, na pista com destino ao centro do Rio.

A Linha Vermelha ganhou duas novas Muralhas Digitais nesta quinta-feira (10), na altura do Parque das Missões, na divisa entre Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o Rio. Os equipamentos ampliam o monitoramento da via e permitem o compartilhamento de informações em tempo real entre as centrais de segurança dos dois municípios.A inauguração contou com a participação dos prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio, Eduardo Cavaliere. Os pórticos instalados no sentido Rio são equipados com câmeras dotadas de inteligência artificial (IA), capazes de fazer a leitura e o rastreamento das placas dos veículos que circulam pela Linha Vermelha.Ao detectar algum automóvel com alerta de roubo, furto ou clonagem, a tecnologia aciona uma notificação imediata para os centros Smart Duque e CIVITAS Rio. O cruzamento de dados garante que a escolta e a verificação de condutas suspeitas continuem sem interrupção durante a travessia do limite municipal.O material em alta definição captado pelos equipamentos é direcionado às unidades de controle, possibilitando ações integradas do efetivo policial frente a qualquer inconsistência ou exigência legal pendente.Além do aparato de vigilância, as estruturas possuem telões de LED de última geração, destinados à transmissão de campanhas educativas, avisos de trânsito e informe de interesse público.Vale destacar que esses dispositivos de monitoramento não funcionam como radares de trânsito e não aplicam autuações ou multas aos motoristas.A solenidade oficial foi realizada às 19h no trecho correspondente ao Parque das Missões, na pista com destino ao centro do Rio.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral