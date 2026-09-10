Douglas Ruas (PL) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com candidato Douglas Ruas
Deputado estadual do PL participa de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
Segundo fim de semana do Rock in Rio será de tempo nublado e chuvoso
Sistema Alerta Rio prevê pancadas de chuva a partir da madrugada de sexta e céu fechado ao longo do sábado e domingo
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Crimes aconteceram entre setembro e outubro de 2021, quando os três agentes da corporação integravam o 39º BPM (Belford Roxo)
Repartições municipais e estaduais têm expediente reduzido nesta sexta
Trabalho começará às 8h e terminará às 15h, no quinto dia do festival na Cidade do Rock; objetivo é otimizar o deslocamento na capital
Após tensão em estação de metrô, PM faz operação em Del Castilho
Até o momento, dois homens foram presos em flagrante; na terça-feira (8), disputa territorial deixou passageiros em meio a fogo cruzado
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