Douglas Ruas (PL) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

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Raphael Perucci
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Douglas Ruas (PL) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ
Douglas Ruas (PL) participou de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ, nesta quinta (10)