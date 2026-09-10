Douglas Ruas (PL) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) durante sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 10/09/2026 10:00 | Atualizado 10/09/2026 10:54

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