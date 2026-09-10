Fuzil e drogas foram apreendidos durante a operação - Divulgação / PMERJ

Fuzil e drogas foram apreendidos durante a operaçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 10/09/2026 07:59

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) deflagraram a operação com base em informações de inteligência, que identificaram movimentações de criminosos ocorrendo desde trocas de tiros, na noite da última terça-feira (8). A corporação informou que grupos rivais brigam pelo domínio da comunidade, que atualmente é controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Na madrugada desta quinta, houve confrontos envolvendo os policiais militares e bandidos. Após o conflito, as equipes prenderam dois homens em flagrante, em posse de um fuzil e grande quantidade de drogas.

Os agentes também realizaram buscas por esconderijos de armas e de entorpecentes no interior da comunidade. Na ação, apreenderam ainda um fuzil e grande quantidade de material entorpecente. Um veículo blindado apoiou a operação, que também visava reduzir roubos de cargas e de veículos, assim como retirar barricadas.