Fuzil e drogas foram apreendidos durante a operaçãoDivulgação / PMERJ

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Romulo Cunha
A Polícia Militar realiza, desde a madrugada desta quinta-feira (10), uma operação para coibir a disputa territorial na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, na Zona Norte. A ação aconteceu dois dias depois que passageiros da estação de metrô viveram momentos de tensão no meio de um confronto entre criminosos.  Dois homens foram presos em flagrante.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) deflagraram a operação com base em informações de inteligência, que identificaram movimentações de criminosos ocorrendo desde trocas de tiros, na noite da última terça-feira (8). A corporação informou que grupos rivais brigam pelo domínio da comunidade, que atualmente é controlada pelo Comando Vermelho (CV).
Na madrugada desta quinta, houve confrontos envolvendo os policiais militares e bandidos. Após o conflito, as equipes prenderam dois homens em flagrante, em posse de um fuzil e grande quantidade de drogas.
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Os agentes também realizaram buscas por esconderijos de armas e de entorpecentes no interior da comunidade. Na ação, apreenderam ainda um fuzil e grande quantidade de material entorpecente. Um veículo blindado apoiou a operação, que também visava reduzir roubos de cargas e de veículos, assim como retirar barricadas.