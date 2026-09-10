Fuzil e drogas foram apreendidos durante a operaçãoDivulgação / PMERJ
Após tensão em estação de metrô, PM faz operação em Del Castilho
Até o momento, dois homens foram presos em flagrante; na terça-feira (8), disputa territorial deixou passageiros em meio a fogo cruzado
X do Nuno
Com as famílias endividadas, saques da poupança chegam a R$ 57,1 bilhões no ano
TH Joias vira réu por corrupção e tráfico de armas no Rio
Ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, e outros cinco acusados são investigados na Operação Zargun
Três homens são presos suspeitos de ligação com milícia no Recreio
PM flagrou o trio durante extorsão em comércio da Zona Sudoeste; homens portavam três armas e tinham passagens criminais
Sabatinas e corpo a corpo em Niterói: veja a agenda dos candidatos do RJ
Ruas (PL), Juliete (UP), Cyro (PSTU) e Garotinho (Republicanos) participaram das sabatinas na Fecomércio RJ; Paes (PSD) esteve em Niterói e prometeu recuperar a indústria Naval
Veja os destaques das sabatinas com Ruas, Juliete, Cyro e Garotinho
Candidatos ao Governo do Rio participaram do segundo dia da série de entrevistas promovidas por O DIA e pela Fecomércio RJ
Pastor foragido por abuso sexual é preso no Rio
Suspeito de violentar mais de 10 mulheres no Pará, líder religioso acabou localizado por policiais em Vargem Grande
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.