Passageiros do BRT ficaram no meio do fogo cruzado na estação de Del CastilhoReprodução/Redes Sociais

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Militar reforça, na manhã desta quarta-feira (9), o policiamento em Del Castilho, na Zona Norte, após um intenso tiroteio entre criminosos na noite de terça (8). O confronto ocorreu nas proximidades da Avenida Martin Luther King Junior, uma das principais da região.
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Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade dos disparos. Na ocasião, passageiros da estação do metrô ficaram em meio ao fogo cruzado e chegaram a deitar no chão para se abrigar dos tiros. 

De acordo com a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na comunidade Bandeira Dois. Segundo relatos, milicianos teriam tentado invadir a região dominada pelo Comando Vermelho, gerando confronto. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.
Em nota, o MetrôRio informou que, na manhã desta quarta-feira (9), o sistema metroviário está funcionando normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.

Já noite de terça-feira (8), devido à ocorrência na área externa da estação Del Castilho, por medida de segurança, o acesso da estação ficou parcialmente restrito. Em seguida, o acesso foi totalmente aberto e não houve impactos na operação da Linha 2.