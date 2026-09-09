Passageiros do BRT ficaram no meio do fogo cruzado na estação de Del Castilho - Reprodução/Redes Sociais

Passageiros do BRT ficaram no meio do fogo cruzado na estação de Del CastilhoReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/09/2026 07:27 | Atualizado 09/09/2026 08:09

Rio - A Polícia Militar reforça, na manhã desta quarta-feira (9), o policiamento em Del Castilho, na Zona Norte, após um intenso tiroteio entre criminosos na noite de terça (8). O confronto ocorreu nas proximidades da Avenida Martin Luther King Junior, uma das principais da região.





Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade dos disparos. Na ocasião, passageiros da estação do metrô ficaram em meio ao fogo cruzado e chegaram a deitar no chão para se abrigar dos tiros. LEIA MAIS: PM faz operação contra roubos nos complexos do Chapadão e da Pedreira Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade dos disparos. Na ocasião, passageiros da estação do metrô ficaram em meio ao fogo cruzado e chegaram a deitar no chão para se abrigar dos tiros.

DEL CASTILHO



Há pouco, intenso tiroteio relatado nas comunidades Guarda (MILÍCIA) e Bandeira 2 (CV). pic.twitter.com/XQ0jKF4zdf — WORLD WAR RIO (@RioWarz21) September 9, 2026 PASSAGEIROS SE PROTEGEM DE DISPAROS NA ESTAÇÃO DE DEL CASTILHO



Registros feitos por passageiros do metrô mostram várias pessoas sentadas ou deitadas, tentando se proteger dos disparos na estação de Del Castilho, na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/rXNnODzbD7 — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 9, 2026

De acordo com a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na comunidade Bandeira Dois. Segundo relatos, milicianos teriam tentado invadir a região dominada pelo Comando Vermelho, gerando confronto. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.

De acordo com a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na comunidade Bandeira Dois. Segundo relatos, milicianos teriam tentado invadir a região dominada pelo Comando Vermelho, gerando confronto. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.

Em nota, o MetrôRio informou que, na manhã desta quarta-feira (9), o sistema metroviário está funcionando normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.



Já noite de terça-feira (8), devido à ocorrência na área externa da estação Del Castilho, por medida de segurança, o acesso da estação ficou parcialmente restrito. Em seguida, o acesso foi totalmente aberto e não houve impactos na operação da Linha 2.

