Passageiros do BRT ficaram no meio do fogo cruzado na estação de Del CastilhoReprodução/Redes Sociais
Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade dos disparos. Na ocasião, passageiros da estação do metrô ficaram em meio ao fogo cruzado e chegaram a deitar no chão para se abrigar dos tiros.
DEL CASTILHO— WORLD WAR RIO (@RioWarz21) September 9, 2026
Há pouco, intenso tiroteio relatado nas comunidades Guarda (MILÍCIA) e Bandeira 2 (CV). pic.twitter.com/XQ0jKF4zdf
PASSAGEIROS SE PROTEGEM DE DISPAROS NA ESTAÇÃO DE DEL CASTILHO— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 9, 2026
Registros feitos por passageiros do metrô mostram várias pessoas sentadas ou deitadas, tentando se proteger dos disparos na estação de Del Castilho, na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/rXNnODzbD7
De acordo com a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na comunidade Bandeira Dois. Segundo relatos, milicianos teriam tentado invadir a região dominada pelo Comando Vermelho, gerando confronto. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.
Já noite de terça-feira (8), devido à ocorrência na área externa da estação Del Castilho, por medida de segurança, o acesso da estação ficou parcialmente restrito. Em seguida, o acesso foi totalmente aberto e não houve impactos na operação da Linha 2.
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