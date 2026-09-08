Ataque a tiros deixou mortos e feridos em campo de futebol em Austin, Nova Iguaçu - Reprodução / Google Maps

Ataque a tiros deixou mortos e feridos em campo de futebol em Austin, Nova IguaçuReprodução / Google Maps

Publicado 08/09/2026 10:46

Rio - Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e outros dois adolescentes feridos em um campo de futebol em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (7). A Polícia Militar recebeu acionamento para a ocorrência.

De acordo com a corporação, agentes do 20º BPM (Mesquita) atenderam o chamado na Rua Itabaiana, no Campo de Carlos Sampaio, onde encontraram os homens caídos. Um já estava morto.

Já os outros três foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, um deles, de 20 anos, vítima de múltiplas perfurações, chegou em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal do município.

Os adolescentes de 15 e 16 anos permanecem internados. Um deles passou por cirurgia no braço esquerdo e segue em recuperação, enquanto o outro também será submetido a um procedimento. O estado de saúde dos dois é estável.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas ainda não foram identificadas. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.