Caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Caso é investigado pela 32ª DP (Taquara)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 08/09/2026 17:29

Rio - Uma jovem de 18 anos foi baleada na cabeça na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, durante uma discussão com um homem. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4), quando Maria Heloísa Lima saiu do trabalho para se encontrar com amigos na região.

No local, ela teria discutido com um rapaz que estava conhecendo. Durante a briga, ele teria atirado contra a cabeça da jovem. Ferida, Maria Heloísa solicitou um carro de aplicativo na Avenida Engenheiro Souza Filho. Ao se deparar com a cena, o motorista acionou uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá).



A jovem foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ela teve o crânio perfurado, passou por cirurgia e segue internada. Segundo a direção da unidade, seu estado de saúde é estável.



A 32ª DP (Taquara) investiga o caso e tenta identificar e localizar o autor do disparo.