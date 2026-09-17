Bebê Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2026 - Arquivo pessoal

Bebê Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2026Arquivo pessoal

Publicado 17/09/2026 10:21





A informação foi confirmada pela avó paterna da recém-nascida ao O DIA. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que a bebê não resistiu apesar de receber todos os cuidados indicados e de todo o esforço da equipe médica. Poucos dias após ser internada depois da morte da mãe, a recém-nascida Jade Duarte de Moura também não resistiu e faleceu nesta quinta-feira (17). A bebê havia dado entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, sob suspeita de ter contraído uma infecção semelhante à que provocou a morte de Jéssica Duarte Gonçalves, de 28 anos.A informação foi confirmada pela avó paterna da recém-nascida ao. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que a bebê não resistiu apesar de receber todos os cuidados indicados e de todo o esforço da equipe médica.

A criança nasceu no dia 8 de setembro, no Hospital Maternidade Mariska Ribeiro, em Bangu, também na Zona Oeste. Ela chegou a receber alta médica e foi para casa sob cuidados da família por parte do pai, mas começou a passar mal poucos dias depois.



Após chegar em casa, Jade teria apresentado febre. Ela foi levada a uma unidade de saúde particular inicialmente, onde passou por exames. Com a persistência e o agravamento do quadro, a família procurou o Hospital Municipal Albert Schweitzer nesta terça-feira (15), onde ficou internada na UTI neonatal. A criança apresentava estado de saúde grave.

Família acusa negligência no caso da mãe

