Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta quinta-feira (17) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta quinta-feira (17)Divulgação

Publicado 17/09/2026 21:01

Os candidatos ao Governo do Rio cumpriram agenda de campanha eleitoral ao longo de toda a quinta-feira (17). Aos eleitores, eles falaram sobre expansão do modelo implementado na capital com a Força Municipal e também sobre a implementação da Linha 3 do Metrô. Confira como foi o dia dos postulantes ao cargo:

fotogaleria

Eduardo Paes (PSD)

O candidato Eduardo Paes (PSD) afirmou nesta quinta-feira que, se eleito, vai implantar o Sistema Único de Segurança Fluminense no estado. Segundo ele, o objetivo é integrar as forças municipais e as guardas municipais das cidades com as forças de segurança pública do governo estadual. Paes visitou o Centro de Treinamento da Divisão de Elite da Guarda Municipal - Força Municipal do Rio -, em Irajá, na Zona Norte da capital.



"Quero reiterar o compromisso de criar o Sistema Único de Segurança Fluminense, trabalhando integrado às forças policiais com as guardas municipais ou com as forças municipais das diferentes cidades. Temos algo que preocupa e é um dos maiores incômodos da população no campo da violência: os roubos e furtos. As Forças Municipais, a exemplo do Rio e de Duque de Caxias, trabalham a partir de manchas criminais de lugares onde se identifica uma maior quantidade de roubos e furtos. A partir dali, é que se faz o policiamento ostensivo", disse.



Eduardo Paes destacou que a ideia é expandir o mesmo modelo da Força Municipal do Rio e, assim, reduzir a criminalidade nas ruas: "Queremos levar esse conceito para diminuir roubos e furtos nas cidades do estado do Rio de Janeiro. Utilizaremos esta técnica da Força Municipal do Rio. Ou seja: lugares onde acontecem mais roubos e furtos terá maior efetivo, que é como a Polícia Militar deve trabalhar em parceria com as forças municipais."

Douglas Ruas (PL)

O candidato Douglas Ruas (PL) participou de uma carreata em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Aos eleitores, ele defendeu uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para criar um projeto para implementação da Linha 3 do Metrô e expansão das linhas 2 e 4.

Ainda em carreta, Ruas afirmou que pretende encerrar o repasse de dinheiro do estado para camarotes de autoridades da Sapucaí, redirecionando recursos para os fazedores de cultura da festa popular.



"Vou acabar com os privilégios. Com isso, sobrará ainda mais recursos para a cultura, para quem de fato trabalha pela manifestação popular. O carnaval é um momento cultural de grande relevância para o Rio, pois fomenta o turismo e a economia criativa. A farra vai acabar. Muitas pessoas não sabem, mas existem camarotes do governo do estado dentro da Sapucaí, nos quais os governantes recebem ministros de Brasília, deputados e secretários de estado. Camarotes regados a uísque, cerveja e comida, tudo às custas do dinheiro do povo", disse Ruas.

Juliete Pantoja (UP)

A candidata da UP ao governo do Rio, Juliete Pantoja, cumpriu agenda pela manhã em Nova Iguaçu, próximo as fábricas Rassini e Natuhair onde panfletou e conversou com operários. Ainda pela manhã a candidata participou de um ato político organizado por estudantes da UFRJ contra os casos de apologia ao nazismo que a universidade viveu nas últimas semanas. No período da tarde, a candidata participou de um debate com outros candidatos ao governo no Colégio Pedro II - campus Tijuca II.



"Nossa proposta para o Rio de Janeiro e o Brasil defende a elevação do nível de toda educação no nosso estado. Queremos que todas as escolas tenha o investimento necessário para oferecerem uma estrutura de qualidade e profissionais valorizados para construírem um ensino de qualidade. Como eu tenho dito, queremos um Estado máximo, onde o povo esteja no poder e possa decidir como investir os recursos em todas as áreas, especialmente na educação."

William Siri (PSOL)

William Siri (PSOL) participou de uma entrevista no início da tarde na Rádio Saara. Após a conversa, percorreu as ruas do comércio popular acompanhado de Mônica Benício, Heloísa Helena, Tarcísio Motta e Clarice Chacon. Durante papo com os trabalhadores, Siri defendeu o fim da escala 6x1.

"Conversamos com vários trabalhadores e trabalhadores da Saara que precisam de tempo para viver, aproveitar a familiar, ter lazer e descanso. Por isso o fim da escala 6x1 e é necessário. Essa é a grande pauta desse lugar que é o principal comércio popular do estado do Rio", disse Siri.

André Marinho (Novo)

André Marinho (Novo) se encontrou com apoiadores pela manhã. Às 15h30, realizou uma caminhada e panfletagem no Largo do Machado, em frente à estação do metrô. Também nesta quinta-feira, o candidato apresentou a proposta da Linha Azul, um metrô sobre a Ponte Rio-Niterói, como alternativa para destravar a mobilidade entre as duas cidades.

Projeto prevê aproveitamento da estrutura da Ponte Rio-Niterói, integração com o metrô no Estácio e ramificação para atender regiões mais populosas de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Pelo projeto, o metrô utilizaria a estrutura da Ponte Rio-Niterói e, no lado do Rio, seguiria por um sistema de viadutos até a Estação Estácio, permitindo a integração com a rede metroviária existente. Em Niterói, o traçado teria uma divisão em “Y”: um ramal seguiria em direção ao Barreto, acompanhando o eixo historicamente discutido para a Linha 3, enquanto o outro avançaria pela Marquês de Paraná e Roberto Silveira até a região do Campo de São Bento.



"A ponte já está ali. Por que não aproveitar uma estrutura que já existe para levar o metrô até onde as pessoas moram? A Linha Azul é uma solução para conectar Rio e Niterói de forma mais inteligente, mais direta e com melhor aproveitamento da infraestrutura existente", afirma André Marinho.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia, do PSTU, participou no início da tarde de um debate entre candidatos ao governo no Colégio Pedro II Tijuca. Às 19h, esteve em uma palestra aberta sobre sistema financeiro e revolução tecnológica, seguida de debate sobre a greve de bancários nesse contexto.

Anthony Garotinho (Republicanos)

Anthony Garotinho (Republicanos) realizou pela manhã uma caminhada em Madureira, na Zona Norte. No período da tarde, se reuniu comveteranos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na Abolição.