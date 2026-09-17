Celulares apreendidos na açãoDivulgação/Polícia Civil
A ação faz parte de uma nova fase da Operação Última Chamada, conduzida por agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da delegacia. Segundo a Polícia Civil, o trabalho foi resultado de monitoramento e levantamento de informações sobre a atuação de quadrilhas especializadas em roubos de celulares e receptação na região da Pavuna e em bairros vizinhos.
Durante as diligências, os policiais identificaram o ponto onde os aparelhos estavam armazenados e realizaram a apreensão do material. Os celulares serão submetidos a perícia para verificar a origem dos equipamentos e identificar possíveis vítimas dos crimes.
De acordo com a corporação, as investigações prosseguem para localizar e responsabilizar os envolvidos no esquema de receptação. A polícia busca esclarecer como os aparelhos chegaram ao local e quem seriam os responsáveis pela comercialização dos equipamentos.
A Operação Última Chamada integra uma série de ações desenvolvidas pela 39ª DP para combater o roubo e o comércio ilegal de celulares na região. A expectativa dos investigadores é que a análise dos aparelhos apreendidos contribua para o avanço das apurações e para a identificação de integrantes das quadrilhas que atuam no setor.
A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.
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