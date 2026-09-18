Publicado 18/09/2026 00:00

A criação de um código de ética no STF não deveria ser tratado como tabu. Relações entre magistrados, familiares, advogados, empresários e partes interessadas precisam de regras claras de transparência e impedimento. Quanto maior o poder de uma instituição, maior deve ser a responsabilidade sobre seus limites.

O Banco Central cortou a Selic para 13,75%. É um passo bem tímido, considerando que o Brasil possui cerca de 80 milhões de inadimplentes, além de mais de 9 milhões de empresas negativadas. Juros altos por tempo demais sufocam famílias, encarecem o crédito e travam quem quer consumir, investir e produzir.