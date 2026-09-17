Familiares e amigos no sepultamento do jovem Luiz Guilherme Assis, no Cemitério de Irajá - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Familiares e amigos no sepultamento do jovem Luiz Guilherme Assis, no Cemitério de IrajáCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 17/09/2026 21:40

Familiares e amigos de Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos , de 16 anos, se despediram do jovem na tarde desta quinta-feira (27), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. Durante o cortejo, colegas do rapaz se abraçaram e choraram a perda trágica.

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Luiz Guilherme foi morto esfaqueado ao tentar defender uma amiga durante um assalto, na manhã de quarta-feira (16), a caminho da escola em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Emocionado, o pai esteve no Instituto Médico Legal (IML), nesta quinta-feira, para realizar a liberação do corpo. À imprensa, ele se referiu ao filho como o seu maior orgulho. Segundo parentes e conhecidos do rapaz, ele era muito gentil, educado, um amigo atencioso.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Luiz deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 10h de quarta-feira, transferido do Hospital Municipal de São João de Meriti. O adolescente estava em estado gravíssimo e tinha múltiplas perfurações provocadas por arma branca.

Suspeito possui passagens pela polícia

O autor do crime, identificado como Fabrício Mateus da Silva, de 26 anos, foi preso após ser reconhecido por duas testemunhas. Segundo as investigações, ele abordou os jovens nas proximidades do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, quando seguiam para a escola. O suspeito apontou uma faca para a adolescente, e Luiz reagiu para tentar defendê-la. Nesse momento, o estudante foi atingido por diversos golpes.



De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando ainda era menor de idade. Após o crime, ele fugiu levando o celular do estudante, mas foi localizado logo depois.



