Além dos presos, cinco fuzis foram apreendidos - Divulgação PMRJ

Além dos presos, cinco fuzis foram apreendidosDivulgação PMRJ

Publicado 17/09/2026 15:56 | Atualizado 17/09/2026 18:00

Três homens foram presos e um adolescente acabou apreendido após um intenso tiroteio durante uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (17), no bairro Nova Marília, em Magé. Segundo a corporação, mais de 30 criminosos armados atiraram contra os agentes durante um cerco na área. A ação contou com o apoio aéreo do Grupamento Aeromóvel (GAM).

A Polícia Militar identificou os suspeitos como, Tálison Eduardo Galvão, Weslen Vinicius Ribeiro do Nascimento e Daniel Elias Costa da Conceição, além de um adolescente de 17 anos. Segundo os agentes, Weslen já possui antecedente por tráfico de drogas, enquanto Daniel, apontado como o "puxador de guerra" da ação, acumula duas anotações pelo mesmo crime.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o confronto em uma área de mata entre os bairros Nova Marília e Citrolândia, além de várias viaturas mobilizadas na região. Também viralizou um áudio atribuído a uma mulher que pede que moradores se dirijam às ruas para acompanhar a situação e ajudar na entrega dos suspeitos aos policiais.



"Todos os moradores na praça, todos os moradores. Nós estamos precisando de todo mundo ir aonde os meninos estão. Para os meninos se entregarem, para eles [os policiais] levarem os meninos presos”, diz a mulher no áudio.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) realizavam o cerco após receberem denúncias sobre a presença de criminosos ligados ao Comando Vermelho na região. Na chegada das equipes, houve o confronto.



Durante a ação, os PMs localizaram quatro suspeitos e apreenderam cinco fuzis. O GAM realizou o monitoramento aéreo para orientar e dar suporte às equipes em solo.



Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 65ª DP (Magé), onde a ocorrência foi registrada.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral