Jefté dos Santos do Bonfim morreu na noite desta quarta-feira (16) - Reprodução

Jefté dos Santos do Bonfim morreu na noite desta quarta-feira (16)Reprodução

Publicado 17/09/2026 09:49 | Atualizado 18/09/2026 13:28

Um policial militar morreu após ser baleado na cabeça e atingido por um carro com criminosos em fuga, na noite desta quarta-feira (16), na Via Light, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os suspeitos foram presos, sendo um deles depois de ser ferido na perna.

De acordo com a Polícia Militar, o cabo Jefté dos Santos do Bonfim, de 38 anos, realizava patrulhamento pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), nas proximidades do Centro da cidade. A equipe estava fazendo um estreitamento de pista quando receberam informações sobre um roubo de veículo.

Ainda segundo a corporação, quando os suspeitos se aproximaram, o agente deu ordem de parada, mas não foi atendido. Os criminosos bateram na viatura do BPVE e balearam Jefté, fugindo em seguida.

Colegas prontamente socorreram e levaram o PM ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A prefeitura informou que o homem chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento de emergência, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, o paciente não respondeu.

Nas proximidades da via, policiais prenderam os quatro suspeitos, dois homens e dois adolescentes. Um deles foi baleado na perna. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso.

Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, na manhã desta quinta-feira (17), para reconhecer e liberar o corpo.

O agente estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu. A execução aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, uma das vias mais movimentadas da cidade. Um vídeo mostra o momento em que um carro, modelo Volkswagen T-Cross marrom, passa por uma rua lateral a via e atira na direção do policial , que tinha acabado de atravessar a pista e cai na calçada.

No momento dos disparos, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.

Rayllan, que trabalhava no 1º BPM (Venda da Cruz), chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade. Ele foi enterrado nesta quarta-feira (16).