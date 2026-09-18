Sol pode voltar a aparecer na cidade do Rio após sequência de dias chuvosos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Sol pode voltar a aparecer na cidade do Rio após sequência de dias chuvososReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 12:24

Depois de uma sequência de dias chuvosos , o carioca não deve se preocupar com a chuva nesta sexta-feira (18), segundo o Sistema Alerta Rio. Apesar do tempo nublado e ventos que podem ser moderados, não há previsão de precipitação. As temperaturas, porém, continuam amenas, com máxima de 26°C e mínima de 16°C.

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No sábado (19), o sol pode voltar a aparecer, mas ainda de forma tímida. Também não há previsão de chuva. No período da tarde e noite, há chances de que os ventos fiquem pontualmente fortes. A temperatura entrará em elevação, mas as madrugadas continuam geladas, com máxima de 29°C e mínima de 15°C.



O domingo também será de céu parcialmente nublado a nublado, mas há previsão de chuvisco e chuva fraca isolada a partir da noite, com ventos moderados e pontualmente fortes. A temperatura se estabiliza, com máxima de 30°C e mínima de 15°C.



Na segunda-feira (21), a temperatura deve entrar em elevação e passar dos 30°C, com máxima de 35°C e mínima de 20°C. O sol também pode aparecer ao longo do dia, mas há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde.



A previsão deve se repetir na terça-feira (22), já que o céu permanecerá parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os ventos podem ser moderados a fortes e a temperatura vai se estabilizar, com máxima de 33°C e mínima de 19°C.

Ventos fortes

O Centro de Operações Rio (COR) reforça uma série de recomendações e orientações para casos de ventos fortes.



Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa;



– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;



– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;



– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.

Cidade em Estágio 2



Vale lembrar que o município do Rio continua em Estágio 2 de atenção nesta sexta-feira (18). O segundo nível, em uma escala de cinco, significa que há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas.

De acordo com o COR, a mudança de Estágio aconteceu devido ao esquema operacional para o Rock in Rio, na última sexta-feira (11), e permaneceu na segunda-feira (14) por causa da previsão do tempo e na quarta-feira (16) em função da Semana de Arte do Rio, que acontece entre os dias 16 e 27 de setembro, na Região Central da cidade, com bloqueios e desvio de tráfego.