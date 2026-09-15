Em 14 dias, a média do acumulado de chuva nas estações de monitoramento chegou a 121,7 mm - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Em 14 dias, a média do acumulado de chuva nas estações de monitoramento chegou a 121,7 mmReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 15/09/2026 11:48



O Rio já registra o quarto setembro mais chuvoso desde o início das medições do Sistema Alerta Rio, em 1997. Em 14 dias, a média do acumulado de chuva nas estações de monitoramento da cidade chegou a 121,7 mm, segundo o Clima Tempo. Para quem já sente falta do calor, a espera deve durar até sexta-feira (18), quando o sol volta a aparecer, ainda que entre nuvens.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio ficou em segundo lugar entre os estados com maior volume de chuva no Brasil entre domingo (13) e segunda-feira (14). Além disso, as medições do Sistema Alerta Rio também indicaram volumes elevados na cidade. Em vários bairros, o acumulado em 24 horas superou os 40 mm. A média de precipitação para o município em setembro é de 71,1 mm, considerando o período de 1997 a 2025.

E agora? Como secar roupas?

Com dias seguidos de chuva, o carioca se pergunta: como secar roupas e evitar o mofo? Segundo Angelo Max Donaton, CEO da Lavô, rede de lavanderias self-service, alguns cuidados durante a lavagem podem facilitar a tarefa. Entre eles estão não acumular peças úmidas antes de colocá-las na máquina, respeitar a capacidade do equipamento e evitar o excesso de sabão, que pode dificultar o enxágue e prolongar o tempo para que as roupas sequem.



"Uma boa centrifugação também é importante para retirar o excesso de água e acelerar a secagem. Já peças mais pesadas, como toalhas, jeans, cobertores e roupas de cama, exigem atenção redobrada", explica."Uma boa centrifugação também é importante para retirar o excesso de água e acelerar a secagem. Já peças mais pesadas, como toalhas, jeans, cobertores e roupas de cama, exigem atenção redobrada", explica.

O mais importante, segundo o especialista, é evitar guardar roupas que ainda apresentem qualquer sinal de umidade. "Mesmo quando parecem secas, regiões como bolsos, costuras, golas e punhos podem reter água. Antes de guardar, é fundamental verificar se a peça está completamente seca para evitar odores e a proliferação de fungos", orienta.



O que explica tanta chuva?



De acordo com o Climatempo, desde o início de setembro, várias frentes frias passaram pela costa da Região Sudeste, levando chuva e ar frio ao estado do Rio. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera também contribuiu para manter a umidade concentrada não apenas no litoral, mas em áreas do interior da região, favorecendo a formação de núcleos de instabilidade.



No estado fluminense, parte dessas áreas de chuva se formou sobre São Paulo e avançou em direção ao Rio de Janeiro.



Quando para de chover?



O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que o Radar Meteorológico do Sumaré não detectou núcleos de chuva na cidade do Rio de Janeiro no início da manhã desta terça-feira (15). No final da madrugada, nuvens baixas ainda atuaram em alguns pontos da cidade, e ocasionaram chuvisco isolado entre 4h e 5h.



Segundo o Sistema Alerta Rio, o dia deve ser de céu encoberto a nublado, chuva fraca isolada e ventos fracos a moderados. As temperaturas permanecem amenas, com mínima prevista de 17°C e máxima de 23°C.



A cidade permanece em Estágio 2 em função do risco de ocorrências de impacto em diferentes pontos provocados pela chuva



Entre quarta (16) e quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável. O céu ficará nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada na madrugada de quarta-feira, passando a chuva fraca e isolada entre a manhã de quarta e a manhã de quinta-feira. Os ventos variam de fracos a moderado. Os termômetros ficarão entre 15ºC e 24ºC.



Na sexta-feira (18), ventos úmidos associados ao posicionamento de um sistema de alta pressão influenciarão o tempo na cidade do Rio. A tendência é de céu nublado, ventos moderados e ausência de chuva. As temperaturas seguem com mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.



No sábado (19), a nebulosidade deve diminuir e não há previsão de chuva. Os ventos permanecem moderados. Mesmo com o sol, a máxima será de 29ºC e mínima de 15ºC.