O criminoso atirou sete vezes contra o PM José Luiz Porto Júnior (detalhe) usando a pistola da própria vítima; agente foi sepultado em Sulacap - Carlos Elias Junior

O criminoso atirou sete vezes contra o PM José Luiz Porto Júnior (detalhe) usando a pistola da própria vítima; agente foi sepultado em SulacapCarlos Elias Junior

Publicado 15/09/2026 18:28

Familiares e amigos de farda se despediram do policial militar José Luiz Porto Júnior , de 42 anos, nesta terça-feira (15), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O sepultamento aconteceu às 15h, sob forte comoção. O agente lotado no 14º BPM (Bangu) foi assassinado a tiros na manhã de domingo (13), em Senador Camará.

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No mesmo dia do crime, policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante um homem que estaria envolvido no homicídio.

O genro do policial, que acompanhava a vítima no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do veículo para abordar indivíduos que consumiam maconha na região conhecida como Orla do Viegas, no mesmo bairro.

Conforme as investigações, durante a abordagem, o criminoso atirou sete vezes contra o PM usando a pistola da própria vítima. José foi encontrado já sem vida, dentro do veículo. Após o crime, o autor fugiu em uma moto acompanhado de um comparsa, levando o armamento. Em meio a fuga, ele ainda fez outros três disparos para o alto. A pistola do policial acabou recuperada.



Através das redes sociais, a corporação lamentou a perda. "É com grande pesar que o 14º BPM comunica o falecimento do nosso companheiro de farda [...]. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. 'Hoje haverá mais uma estrela combatente no céu'. Estamos de luto. Ainda não temos informações sobre o dia e horário do sepultamento. Posterior passaremos a informação."