Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador Camará - Reprodução

Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador CamaráReprodução

Publicado 13/09/2026 13:16





De acordo com a Polícia Militar, agentes da corporação foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, confirmaram a morte do agente.



O genro do policial, que acompanhava a vítima no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do veículo para abordar indivíduos que consumiam maconha. Pouco depois, ele ouviu os disparos e, ao retornar ao local, encontrou o sogro já morto, sem conseguir identificar o autor dos tiros.



O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 7h25 e atestou o óbito do homem no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

Um cabo da Polícia Militar de 42 anos foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (13), em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. José Luiz Porto Júnior, que atuava no 14º BPM (Bangu), já estava sem vida quando foi localizado.De acordo com a Polícia Militar, agentes da corporação foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, confirmaram a morte do agente.O genro do policial, que acompanhava a vítima no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do veículo para abordar indivíduos que consumiam maconha. Pouco depois, ele ouviu os disparos e, ao retornar ao local, encontrou o sogro já morto, sem conseguir identificar o autor dos tiros.O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 7h25 e atestou o óbito do homem no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

Através das redes sociais, a corporação lamentou a perda. "É com grande pesar que o 14º BPM comunica o falecimento do nosso companheiro de farda [...]. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. 'Hoje haverá mais uma estrela combatente no céu'. Estamos de luto. Ainda não temos informações sobre o dia e horário do sepultamento. Posterior passaremos a informação."

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro