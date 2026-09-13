Policial militar José Luiz Porto Júnior foi morto a tiros em Senador CamaráReprodução
De acordo com a Polícia Militar, agentes da corporação foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Mucuripe. Ao chegarem ao local, confirmaram a morte do agente.
O genro do policial, que acompanhava a vítima no momento do ataque, informou que o militar desembarcou do veículo para abordar indivíduos que consumiam maconha. Pouco depois, ele ouviu os disparos e, ao retornar ao local, encontrou o sogro já morto, sem conseguir identificar o autor dos tiros.
O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 7h25 e atestou o óbito do homem no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.
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