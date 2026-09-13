Militares isolaram a área preventivamenteDivulgação
Equipes do Quartel da Gávea foram mobilizadas para atender a ocorrência. Após a queda, a área foi isolada pelos bombeiros.
Imóveis vizinhos também foram desocupados preventivamente por causa do risco relacionado à estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar as condições do local e as questões estruturais da região.
Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento.
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