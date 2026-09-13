Militares isolaram a área preventivamenteDivulgação

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Fred Vidal
Um imóvel desabou, na manhã deste domingo (13), na Rua Maria das Dores de Melo, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação estava desocupada e não houve registro de vítimas.

Equipes do Quartel da Gávea foram mobilizadas para atender a ocorrência. Após a queda, a área foi isolada pelos bombeiros.

Imóveis vizinhos também foram desocupados preventivamente por causa do risco relacionado à estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar as condições do local e as questões estruturais da região.

Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento.
* Em atualização
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Militares isolaram a área preventivamente
Imagens mostram os destroços do imóvel que desabou na Rocinha
Militares isolaram a área preventivamente
Bombeiros do quartel da Gávea atuaram no imóvel que desabou na Rocinha
Bombeiros do quartel da Gávea atuaram no imóvel que desabou na Rocinha