Cidade do Rio tem previsão de chuva para os próximos diasReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
O COR-Rio ainda informou que o grau de severidade é médio. O órgão também repassou algumas orientações de segurança para a população.
Em caso de vento forte:
– Não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas;
– Evite esportes ao ar livre;
– Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas;
– Não deixe objetos soltos no quintal;
– Feche o registro de gás da casa;
– Feche portas e janelas;
– Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;
– Feche persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Em caso de chuva intensa com raios:
- Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acesos;
- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;
- Não fique próximo à beira de córregos e rios;
- Nunca force a passagem de carros;
- Em caso de chuva forte, fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais COR.
Na rua:
- Afaste-se das árvores e terrenos abertos;
- Fique longe de janelas;
- Não permaneça em piscinas, rios e lagos;
- Não toque em nada de metal ou elétrico;
- Se estiver dentro do carro, permaneça nele.
Em casa:
- Tome banho após a chuva;
- Evite falar ao telefone.
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