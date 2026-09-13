Cidade do Rio tem previsão de chuva para os próximos dias - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Cidade do Rio tem previsão de chuva para os próximos diasReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 13/09/2026 20:52

Rio - O Centro de Operações Rio emitiu, no início da noite deste domingo (13), um aviso meteorológico. De acordo com o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada/forte entre a madrugada de segunda-feira (14) e a de terça-feira (15) para a capital fluminense.

A chuva poder vir com raios e rajadas de vento moderado, com possibilidade de atingir intensidade entre 40 km/h e 51,9 km/h. A atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo na cidade do Rio.



O COR-Rio ainda informou que o grau de severidade é médio. O órgão também repassou algumas orientações de segurança para a população.



Em caso de vento forte:



– Não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas;

– Evite esportes ao ar livre;

– Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas;

– Não deixe objetos soltos no quintal;

– Feche o registro de gás da casa;

– Feche portas e janelas;

– Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;

– Feche persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Em caso de chuva intensa com raios:



- Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acesos;

- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

- Não fique próximo à beira de córregos e rios;

- Nunca force a passagem de carros;

- Em caso de chuva forte, fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais COR.



Na rua:

- Afaste-se das árvores e terrenos abertos;

- Fique longe de janelas;

- Não permaneça em piscinas, rios e lagos;

- Não toque em nada de metal ou elétrico;

- Se estiver dentro do carro, permaneça nele.



Em casa:

- Tome banho após a chuva;

- Evite falar ao telefone.