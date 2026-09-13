PRF apreendeu drogas com homem que tentou fugir a nado pela Baía de Guanabara - Divulgação / PRF

PRF apreendeu drogas com homem que tentou fugir a nado pela Baía de GuanabaraDivulgação / PRF

Publicado 13/09/2026 19:10

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que tentou fugir nadando pela Baía de Guanabara, em São Gonçalo, Região Metropolitana, neste sábado (12). A fuga aconteceu após o motorista desobedecer a ordem de parada. Os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas.

fotogaleria

A abordagem aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), por volta das 17h. Após ignorar a ordem, o motorista abandonou o carro e correu em direção à Baía de Guanabara, onde entrou na água e tentou escapar nadando. Antes, ele chegou a jogar o veículo na direção dos policiais.

Os agentes seguiram até o cais e, com auxílio de um barco pesqueiro, conseguiram alcançar e prender o indivíduo. Durante a revista no veículo, as equipes encontraram 19 tabletes de maconha, três tabletes de haxixe, cinco pacotes contendo skunk e 30 sacos com 50 trouxinhas de maconha.

O homem acabou confessando que havia sido contratado para buscar os entorpecentes no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e fazer o transporte até Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (São Gonçalo).