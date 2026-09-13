Agentes agrediram o homem caído no chão, inclusive com casseteteReprodução
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Seop apura abordagem que terminou em agressões na Praia de Copacabana— Jornal O Dia (@jornalodia) September 13, 2026
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Um outro homem, que parece reclamar das agressões, leva um chute de um dos guardas e corre para escapar. Enquanto isso, o rapaz que estava no chão consegue se levantar e fugir.
Em nota, a Seop afirmou que o caso é “inaceitável e fora dos protocolos de atuação estabelecidos”. A pasta acrescentou que apura a situação para tomar as medidas cabíveis.
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