Agentes agrediram o homem caído no chão, inclusive com cassetete - Reprodução

Agentes agrediram o homem caído no chão, inclusive com casseteteReprodução

Publicado 13/09/2026 13:48





Veja o vídeo A Secretária Municipal de Ordem Pública (Seop) informou, na manhã deste domingo (13), que abriu um procedimento para apurar as agressões de guardas municipais contra um homem na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. As imagens do caso viralizaram nas redes sociais, neste fim de semana.

Seop apura abordagem que terminou em agressões na Praia de Copacabana



Reprodução / Redes Sociais https://t.co/8TRgEpfe2q — Jornal O Dia (@jornalodia) September 13, 2026



O vídeo mostra o homem caído no chão enquanto um dos agentes o atinge diversas vezes com um cassetete. Outras pessoas se aproximam para tentar ajudar o rapaz agredido, mas os guardas ordenam que todos se afastem.



Um outro homem, que parece reclamar das agressões, leva um chute de um dos guardas e corre para escapar. Enquanto isso, o rapaz que estava no chão consegue se levantar e fugir.



Em nota, a Seop afirmou que o caso é “inaceitável e fora dos protocolos de atuação estabelecidos”. A pasta acrescentou que apura a situação para tomar as medidas cabíveis.