Agentes da Força Municipal combatem roubos e furtos em áreas de maior incidência desses crimes na cidade - Érica Martin / Arquivo O Dia

Agentes da Força Municipal combatem roubos e furtos em áreas de maior incidência desses crimes na cidadeÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 07/04/2026 11:55

Rio – A prefeitura publicou nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Município, o edital da seleção interna que oferecerá 600 novas vagas para guardas municipais interessados em integrar a Força Municipal, divisão de elite da corporação. As inscrições podem ser feitas pela internet a partir da meia-noite desta quarta (8) até as 23h59 do dia 17 de abril.

O processo seletivo terá cinco etapas de caráter eliminatório, entre elas a avaliação da ficha profissional, investigação social, exames médico e toxicológico, além de avaliação psicológica e teste de aptidão física. Esta última terá como novidade a adaptação do grau de dificuldade conforme a idade dos guardas, com avaliações específicas para homens e mulheres nas faixas de 35 anos, 36 a 40, 41 a 45, 46 a 50 e acima de 51 anos.

A Força Municipal, que começou a operar no dia 15 de março com 600 agentes, tem foco no combate a roubos e furtos. Atualmente, a divisão de elite atua no Jardim de Alah, na Zona Sul; no Terminal Gentileza, na Rodoviária do Rio, na Estação Leopoldina, na Avenida Presidente Vargas e na Cinelândia. A partir do próximo domingo (12), os agentes também vão patrulhar o calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste.

Confiras as exigências para a seleção interna:



- Apresentar Conceito Disciplinar Profissional “Excelente”;

- Não possuir condenação penal;

- Não ter sofrido penalidades administrativas graves nos últimos 5 anos;

- Ter aptidão física e mental;

- Não estar em readaptação funcional nem com redução de carga horária.