Entregador foi baleado em abordagem de Segurança Presente em Icaraí. Colegas protestaram no localReprodução / Redes Sociais
Ocorrência mobilizou equipes de emergência
Em nota, a assessoria de imprensa do Segurança Presente informou:
“Neste sábado (12), durante patrulhamento do Niterói Presente, em Icaraí, policiais realizaram um cerco a um motociclista que desobedeceu à ordem de parada. Durante a ação, um dos policiais realizou um disparo.”
Ainda segundo o comunicado:
“O militar responsável pelo disparo foi preso e conduzido à Unidade Prisional da Corporação. A Corregedoria acompanha o caso.”
A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para acompanhar a manifestação realizada posteriormente por motoboys na região.
Já a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que um homem foi preso em flagrante pela ocorrência. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas.
“A investigação continua para apurar integralmente todos os fatos”, informou a especializada.
Relatos apontam revolta após disparo
Os vídeos também registram que, enquanto Danilo recebia os primeiros socorros, um agente do Segurança Presente utilizou spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam contra a ação.
Após o ocorrido, motoboys realizaram uma manifestação que percorreu a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, e seguiu até a Avenida Marquês de Paraná, no Centro de Niterói. O grupo pediu justiça e ressaltou que Danilo era trabalhador.
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