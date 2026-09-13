Entregador foi baleado em abordagem de Segurança Presente em Icaraí. Colegas protestaram no local - Reprodução / Redes Sociais

Entregador foi baleado em abordagem de Segurança Presente em Icaraí. Colegas protestaram no localReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/09/2026 10:51

O entregador Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, foi baleado durante uma abordagem de um agente do Niterói Presente na noite deste sábado (12), em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A vítima segue internada em estado grave. O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante.

Ocorrência mobilizou equipes de emergência





O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 18h10 na Rua Mariz e Barros. As equipes prestaram os primeiros socorros a Danilo e o encaminharam ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). A direção da unidade não entrou em detalhes, mas destacou a gravidade do quadro do paciente.



Em nota, a assessoria de imprensa do Segurança Presente informou:



“Neste sábado (12), durante patrulhamento do Niterói Presente, em Icaraí, policiais realizaram um cerco a um motociclista que desobedeceu à ordem de parada. Durante a ação, um dos policiais realizou um disparo.”



Ainda segundo o comunicado:



“O militar responsável pelo disparo foi preso e conduzido à Unidade Prisional da Corporação. A Corregedoria acompanha o caso.”



A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para acompanhar a manifestação realizada posteriormente por motoboys na região.



Já a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) informou que um homem foi preso em flagrante pela ocorrência. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas.



“A investigação continua para apurar integralmente todos os fatos”, informou a especializada.

Inicialmente, informações divulgadas pelas forças de segurança indicavam que Danilo não havia resistido aos ferimentos. No entanto, a reportagem procurou a direção da unidade, que não entrou em detalhes sobre o estado de saúde do paciente, mas destacou a gravidade do quadro.

Relatos apontam revolta após disparo





Segundo relatos de testemunhas e colegas de profissão, Danilo não teria reagido à abordagem e estava com as mãos levantadas quando foi atingido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o disparo e a revolta de outros entregadores.



Os vídeos também registram que, enquanto Danilo recebia os primeiros socorros, um agente do Segurança Presente utilizou spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam contra a ação.



Após o ocorrido, motoboys realizaram uma manifestação que percorreu a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, e seguiu até a Avenida Marquês de Paraná, no Centro de Niterói. O grupo pediu justiça e ressaltou que Danilo era trabalhador.





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro