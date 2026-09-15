Publicado 15/09/2026 00:00

A sessão do STF desta terça ocorre em meio a uma crise que abala a confiança nas instituições. O que se espera é o máximo respeito à nossa Constituição e um freio de arrumação na casa. O Brasil precisa de transparência, equilíbrio e responsabilidade, acima de interesses pessoais ou políticos.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a crise no STF atrapalha a economia. O problema é maior: não há economia que resista à queda de braço constante entre instituições e ao vai e vem de medidas econômica. O Brasil precisa de previsibilidade e responsabilidade para investir, gerar empregos e crescer.