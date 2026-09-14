Aluna do Colégio Tamandaré usou a mesma lanceta em até três pessoas numa feira de ciênciasReprodução/Redes sociais
"Uma aluna desse grupo levou à escola, por iniciativa própria e desobedecendo à orientação expressa dos professores orientadores e da coordenação, um lancetador e uma caixa de lancetas descartáveis, aparelho usado para obter uma gota de sangue na ponta do dedo e medir a glicemia. A determinação dada no planejamento era clara: o aparelho poderia, no máximo, ser exibido; nenhuma medição seria feita em pessoas. Sem qualquer autorização e à revelia da escola, a aluna realizou medições em alguns visitantes que se aproximaram voluntariamente do estande", disse a direção da escola.
Segundo a apuração da unidade, uma mesma lanceta foi utilizada em até três pessoas. O material é de uso estritamente individual, e o compartilhamento foi o que gerou o risco à saúde.
Assim que percebeu o ocorrido, a equipe formada por professores interrompeu a atividade. O aparelho e as lancetas foram recolhidos, e a responsável pela aluna, que acompanhava a apresentação, foi orientada sobre a gravidade da situação.
Ainda no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde foi notificada e, seguindo sua orientação, as famílias da unidade foram comunicadas para que as pessoas que tivessem passado pelo procedimento procurassem uma unidade de saúde em até 72 horas, prazo em que as medidas preventivas são mais eficazes.
"A comunicação foi feita a toda a unidade, por aplicativo, e-mail e WhatsApp, em cinco comunicados distintos entre sábado e domingo. Dez alunos comunicaram à instituição que passaram pelo procedimento e todos estão recebendo o apoio médico e psicológico necessário, com acompanhamento individual da direção. É importante esclarecer que ter passado pelo procedimento não significa que houve contaminação; o que existe é um risco, e é por ele que o acompanhamento continua até a conclusão definitiva do caso", esclareceu a escola.
O que diz a Secretaria de Saúde
Acompanhamento nesta segunda-feira
"Lamentamos profundamente a preocupação causada às famílias envolvidas e seguimos ao lado de cada uma delas até que este assunto esteja definitivamente concluído", finalizou a direção.
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