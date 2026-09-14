Os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartão - Divulgação Segurança Presente

Os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartãoDivulgação Segurança Presente

Publicado 14/09/2026 16:35





Segundo o Segurança Presente, os agentes já tinham recebido informações sobre um indivíduo que estaria circulando armado em um carro prata. Durante a ronda, a equipe identificou um veículo com características semelhantes estacionado nas proximidades da Avenida das Américas, na altura do número 14.000.



O condutor estava dentro do automóvel e, de acordo com os agentes, demonstrava atenção à movimentação ao redor. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .380 na cintura dele, com a numeração raspada. Um carregador com munições também estava no bolso do acusado.



Ao todo, os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartão. A resistência ocorreu no momento em que a equipe tentava algemar o suspeito.



Aos policiais, o homem afirmou que carregava a arma porque vinha sofrendo ameaças relacionadas a uma disputa por terreno.



Conduzido por agentes do Programa Segurança Presente à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), ele permanece preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. O caso seguirá para a Justiça. Um homem foi detido após resistir a uma abordagem no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (14). O suspeito acabou localizado durante um patrulhamento de rotina na região.Segundo o Segurança Presente, os agentes já tinham recebido informações sobre um indivíduo que estaria circulando armado em um carro prata. Durante a ronda, a equipe identificou um veículo com características semelhantes estacionado nas proximidades da Avenida das Américas, na altura do número 14.000.O condutor estava dentro do automóvel e, de acordo com os agentes, demonstrava atenção à movimentação ao redor. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .380 na cintura dele, com a numeração raspada. Um carregador com munições também estava no bolso do acusado.Ao todo, os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartão. A resistência ocorreu no momento em que a equipe tentava algemar o suspeito.Aos policiais, o homem afirmou que carregava a arma porque vinha sofrendo ameaças relacionadas a uma disputa por terreno.Conduzido por agentes do Programa Segurança Presente à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), ele permanece preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. O caso seguirá para a Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, son supervisão de Larissa Amaral