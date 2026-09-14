Os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartãoDivulgação Segurança Presente
Segundo o Segurança Presente, os agentes já tinham recebido informações sobre um indivíduo que estaria circulando armado em um carro prata. Durante a ronda, a equipe identificou um veículo com características semelhantes estacionado nas proximidades da Avenida das Américas, na altura do número 14.000.
O condutor estava dentro do automóvel e, de acordo com os agentes, demonstrava atenção à movimentação ao redor. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .380 na cintura dele, com a numeração raspada. Um carregador com munições também estava no bolso do acusado.
Ao todo, os agentes apreenderam uma pistola, dois carregadores, 23 munições calibre .380 e uma máquina de cartão. A resistência ocorreu no momento em que a equipe tentava algemar o suspeito.
Aos policiais, o homem afirmou que carregava a arma porque vinha sofrendo ameaças relacionadas a uma disputa por terreno.
Conduzido por agentes do Programa Segurança Presente à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), ele permanece preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência. O caso seguirá para a Justiça.
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