Chuva moderada atingiu a Zona Oeste na noite desta segunda-feira (14) - Divulgação/COR-Rio

Chuva moderada atingiu a Zona Oeste na noite desta segunda-feira (14)Divulgação/COR-Rio

Publicado 14/09/2026 21:41 | Atualizado 14/09/2026 21:46

persistente chuva que castiga o Rio de Janeiro há dias já resulta em consideráveis acumulados pluviométricos. Em 24 horas, segundo o Alerta Rio, foram registrados 62,4 mm na estação do Jardim Botânico e 54,6 mm na Rocinha, ambos na Zona Sul, além de 54,4 mm no Grande Méier, na Zona Norte.

Em boletim emitido na noite desta segunda-feira (14), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que há risco moderado para deslizamento todo o estado. Na manhã desta segunda, dois deslizamentos de terra em diferentes locais interditaram ruas das zonas Norte e Oeste. A cidade está em Estágio 2 devido ao registro de chuva forte e moderada nas últimas horas.



Segundo o Centro de Operações Rio, um dos incidentes ocorreu na Rua Padre Telêmaco, em Cascadura, próximo à Rua João Romeiro. Já na Zona Oeste, a Avenida Joaquim Magalhães precisou ser interditada no sentido Campo Grande, próximo à estação de trem Augusto Vasconcelos.



A Defesa Civil Municipal chegou a enviar um alerta via SMS e WhatsApp para a população sobre a possibilidade de chuvas intensas e risco de deslizamento nesta segunda.

Chuva moderada na noite de segunda-feira

Segundo o Alerta Rio, entre 19h45 e 20h, houve registro de chuva moderada na estação Jacarepaguá/Tanque (1,4mm). Já entre 19h e 19h15, choveu de forma moderada nas estações Barra/Barrinha (2,4mm), Barra/Riocentro (1,6mm) e Santa Cruz (1,6mm).

Não há ocorrências de grande impacto neste momento na capital.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, o tempo permanecerá instável no município do Rio devido à atuação de áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão. As temperaturas seguem amenas, com mínima prevista de 16°C e máxima prevista de 23°C.



Na terça-feira (15), o céu estará encoberto a nublado, e há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). A mínima será de 17°C, e a máxima prevista é de 24°C.



Entre a quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada a qualquer momento, a partir da madrugada de quinta-feira. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima prevista é de 23°C. Já na quinta-feira, a mínima será de 16°C, e a máxima, de 23°C.



Na sexta-feira (18), a nebulosidade estará variada, com céu nublado a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é de que a temperatura mínima seja de 15°C, e a máxima, de 26°C.