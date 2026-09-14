A nova Linha 54 (Centro Olímpico x Anil) integra o sistema BRT aos ônibus convencionais na região - Érica Martin / Arquivo O Dia

A nova Linha 54 (Centro Olímpico x Anil) integra o sistema BRT aos ônibus convencionais na regiãoÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 14/09/2026 17:33 | Atualizado 15/09/2026 11:37

A Prefeitura do Rio regulamentou o pagamento de passagens de ônibus municipais por meio de cartões de crédito e débito nos validadores instalados nos veículos. A medida foi oficializada e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (14) e já está em fase de testes no Terminal Gentileza nas catracas do BRT e VLT. Já para as linhas tradicionais, ainda não há data, segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

Pelas novas regras, a operadora do sistema Jaé, atual plataforma oficial de bilhetagem digital do município, será obrigada a disponibilizar a modalidade de pagamento diretamente nas catracas.

"A Secretaria Municipal de Transportes iniciou, nesta segunda-feira (14), uma fase de teste no Terminal Intermodal Gentileza (TIG) para o pagamento por aproximação com cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard. A partir da próxima segunda-feira (21), o passageiro poderá utilizar o cartão de débito para pagar a sua passagem por aproximação nos validadores do Jaé nas catracas do BRT e do VLT, no TIG. A medida faz parte do processo de modernização da bilhetagem eletrônica municipal e amplia as opções de pagamento disponíveis aos passageiros. A nova modalidade facilita especialmente o acesso ao sistema para passageiros eventuais e visitantes da cidade", disse a SMTR em nota.

No caso das operações realizadas na função débito, não poderá haver qualquer cobrança adicional. Já para pagamentos na função crédito, a Prefeitura autorizou a cobrança de um valor extra de até R$ 0,30 por viagem, destinado exclusivamente aos custos de intermediação financeira da operação.