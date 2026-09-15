Agentes atuaram após receber denúncia sobre os bandidosDivulgação
A ação foi realizada por equipes da 52ªDP (Nova Iguaçu), em conjunto com agentes do Comando de Polícia de Proximidade (CPP) e das UPPs Babilônia e Alemão. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma denúncia e passaram a monitorar o grupo integrante de uma organização criminosa especializada em roubos de imóveis.
Por volta das 15h20, os policiais localizaram um Fiat Palio vermelho em frente a uma casa na Rua José Roberto. O veículo tinha placa pertencente a outro automóvel, utilizada para dificultar sua identificação durante o delito.
No momento da abordagem, os quatro suspeitos já desembarcavam do carro para dar início à ação criminosa. Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 da marca Smith & Wesson, municiado com cinco cartuchos, uma réplica de pistola Glock, toucas ninja, uma barra de ferro e alicates.
Os presos admitiram que pretendiam praticar um roubo a residência. Ainda com o grupo, também foram encontrados dois aparelhos celulares identificados como produtos de crime.
Os quatro chegaram a ser autuados pelos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.
O veículo, a arma, a réplica, os celulares e os demais objetos também estão sob posse da distrital. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e apurar o envolvimento do grupo em outros crimes.
Em nota, a Águas do Rio informou que não tinha conhecimento do fato e que irá apoiar as autoridades na apuração do caso.
"A empresa reforça que seus profissionais portam crachá de identificação e ordem de serviço, além de utilizarem uniforme completo", disse em comunicado.
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