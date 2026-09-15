Agentes atuaram após receber denúncia sobre os bandidos - Divulgação

Agentes atuaram após receber denúncia sobre os bandidosDivulgação

Publicado 15/09/2026 10:22

Armas apreendidas com o grupo que pretendia invadir uma residência Divulgação

Os presos admitiram que pretendiam praticar um roubo a residência. Ainda com o grupo, também foram encontrados dois aparelhos celulares identificados como produtos de crime.Os quatro chegaram a ser autuados pelos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.O veículo, a arma, a réplica, os celulares e os demais objetos também estão sob posse da distrital. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e apurar o envolvimento do grupo em outros crimes.Em nota, a Águas do Rio informou que não tinha conhecimento do fato e que irá apoiar as autoridades na apuração do caso."A empresa reforça que seus profissionais portam crachá de identificação e ordem de serviço, além de utilizarem uniforme completo", disse em comunicado.