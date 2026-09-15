Agentes atuaram após receber denúncia sobre os bandidosDivulgação

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Quatro homens foram presos momentos antes de realizar um roubo a uma residência no bairro de Higienópolis, Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (14). No flagrante, um deles usava um uniforme da concessionária Águas do Rio.
LEIA MAIS: Após 'saidinha' do Dia dos Pais, assaltante de cargas é procurado
LEIA MAIS: Polícia Civil faz operação contra golpe do falso empréstimo

A ação foi realizada por equipes da 52ªDP (Nova Iguaçu), em conjunto com agentes do Comando de Polícia de Proximidade (CPP) e das UPPs Babilônia e Alemão. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma denúncia e passaram a monitorar o grupo integrante de uma organização criminosa especializada em roubos de imóveis.

Por volta das 15h20, os policiais localizaram um Fiat Palio vermelho em frente a uma casa na Rua José Roberto. O veículo tinha placa pertencente a outro automóvel, utilizada para dificultar sua identificação durante o delito.

No momento da abordagem, os quatro suspeitos já desembarcavam do carro para dar início à ação criminosa. Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 da marca Smith & Wesson, municiado com cinco cartuchos, uma réplica de pistola Glock, toucas ninja, uma barra de ferro e alicates.
Armas apreendidas com o grupo que pretendia invadir uma residência - Divulgação
Armas apreendidas com o grupo que pretendia invadir uma residênciaDivulgação


Os presos admitiram que pretendiam praticar um roubo a residência. Ainda com o grupo, também foram encontrados dois aparelhos celulares identificados como produtos de crime. 

Os quatro chegaram a ser autuados pelos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.

O veículo, a arma, a réplica, os celulares e os demais objetos também estão sob posse da distrital. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha e apurar o envolvimento do grupo em outros crimes.

Em nota, a Águas do Rio informou que não tinha conhecimento do fato e que irá apoiar as autoridades na apuração do caso.

"A empresa reforça que seus profissionais portam crachá de identificação e ordem de serviço, além de utilizarem uniforme completo", disse em comunicado.
Operação mira roubos de veículos 
Na manhã desta terça-feira (15), policiais civis realizam, na manhã desta terça-feira (15), uma operação contra integrantes do Comando Vermelho (CV) envolvidos em roubos de veículos na Zona Norte. As equipes buscam cumprir 16 mandados de prisão - sendo quatro deles contra pessoas já encarceradas - e 17 de busca e apreensão no Complexo do Lins e no Grande Méier. 
fotogaleria
Agentes atuaram após receber denúncia sobre os bandidos
Armas apreendidas com o grupo que pretendia invadir uma residência