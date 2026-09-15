Produtos recuperados seguiram para a delegacia junto com os envolvidos - Divulgação / PMERJ

Produtos recuperados seguiram para a delegacia junto com os envolvidosDivulgação / PMERJ

Publicado 15/09/2026 08:30

Uma mulher foi presa por roubo, na noite desta segunda-feira (14), por roubo a uma drogaria no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio . Duas adolescentes acabaram apreendidas na mesma ação. Policiais militares localizaram o trio na Avenida Lúcio Costa.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio) receberam um chamado após a ocorrência e intensificaram o patrulhamento pela região da orla. Durante as buscas, os policiais conseguiram interceptar as suspeitas. Com elas, os agentes encontraram diversas sacolas com produtos que, segundo a corporação, haviam sido levados do estabelecimento.

Ainda durante a abordagem, os agentes apreenderam uma faca que teria sido utilizada na ação criminosa. Os produtos recuperados também seguiram para a delegacia junto com os envolvidos.

A ocorrência seguiu para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde o caso acabou registrado. A mulher e as duas adolescentes permaneceram à disposição das autoridades para os procedimentos cabíveis. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso.