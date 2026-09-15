PM foi baleado ao sair de academia em shopping no Centro de SG - Reprodução/Rede Social

PM foi baleado ao sair de academia em shopping no Centro de SGReprodução/Rede Social

Publicado 15/09/2026 07:09 | Atualizado 15/09/2026 11:15

Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque a tiros que terminou com a morte do cabo da PM Rayllan Machado Carino , de 36 anos, nas proximidades de um shopping em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira (14). O agente estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando foi atingido.

O caso aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, uma das vias mais movimentadas do centro da cidade. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro T-Cross marrom passa pela rua lateral do shopping e atira na direção do policial, que tinha acabado de atravessar a pista e cai na calçada.



No momento dos disparos, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.

Veja vídeo:

Vídeo mostra ataque a tiros que matou cabo da PM em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de segunda-feira (14).



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/Oj3nnhn419 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2026

Os bandidos fugiram em direção à BR-101, que margeia comunidades da região, logo após o ataque. O policial chegou a ser encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade.



Informações iniciais apontam que o PM havia postado uma foto na academia nas redes sociais pouco antes de ser baleado. A ocorrência está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a autoria e as circunstâncias do crime.



O cabo era lotado no 1º BPM (Santa Cruz) e passou por diversas unidades da corporação ao longo de sua trajetória. Ele também serviu no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 18º BPM (Jacarepaguá), 22º BPM (Maré) e no Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).



Em nota, o batalhão lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento.



"Neste momento de dor e consternação, o 1º BPM solidariza-se com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para superar esta perda irreparável. Que sua dedicação, seu compromisso com a missão policial militar e sua trajetória permaneçam como legado entre aqueles que tiveram a honra de compartilhar sua caminhada", disse. Os bandidos fugiram em direção à BR-101, que margeia comunidades da região, logo após o ataque. O policial chegou a ser encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade.Informações iniciais apontam que o PM havia postado uma foto na academia nas redes sociais pouco antes de ser baleado. A ocorrência está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a autoria e as circunstâncias do crime.O cabo era lotado no 1º BPM (Santa Cruz) e passou por diversas unidades da corporação ao longo de sua trajetória. Ele também serviu no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 18º BPM (Jacarepaguá), 22º BPM (Maré) e no Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).Em nota, o batalhão lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento."Neste momento de dor e consternação, o 1º BPM solidariza-se com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para superar esta perda irreparável. Que sua dedicação, seu compromisso com a missão policial militar e sua trajetória permaneçam como legado entre aqueles que tiveram a honra de compartilhar sua caminhada", disse.

A irmã da vítima também publicou uma homenagem ao PM nas redes sociais. "Meu querido irmão, parece impossível aceitar que você não está mais aqui. Eu queria mais um minuto, mais uma conversa, mais uma risada ao seu lado. Você foi luz, força e uma das melhores partes de quem eu sou hoje. A saudade vai ser uma presença constante, mas eu prometo honrar o seu nome, cuidar de quem você amava e manter viva a sua lembrança em cada história nossa. Descansa em paz. Eu te amo para sempre", lamentou.



Rayllan é o segundo PM morto no Rio em menos de 48 horas. Este ano a Polícia Militar já teve sete agentes mortos em serviço e 21 na folga.