PM foi baleado ao sair de academia em shopping no Centro de SGReprodução/Rede Social
No momento dos disparos, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.
Vídeo mostra ataque a tiros que matou cabo da PM em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de segunda-feira (14).— Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2026
Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/Oj3nnhn419
Os bandidos fugiram em direção à BR-101, que margeia comunidades da região, logo após o ataque. O policial chegou a ser encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade.
Informações iniciais apontam que o PM havia postado uma foto na academia nas redes sociais pouco antes de ser baleado. A ocorrência está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a autoria e as circunstâncias do crime.
O cabo era lotado no 1º BPM (Santa Cruz) e passou por diversas unidades da corporação ao longo de sua trajetória. Ele também serviu no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 18º BPM (Jacarepaguá), 22º BPM (Maré) e no Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).
Em nota, o batalhão lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento.
"Neste momento de dor e consternação, o 1º BPM solidariza-se com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para superar esta perda irreparável. Que sua dedicação, seu compromisso com a missão policial militar e sua trajetória permaneçam como legado entre aqueles que tiveram a honra de compartilhar sua caminhada", disse.
Rayllan é o segundo PM morto no Rio em menos de 48 horas. Este ano a Polícia Militar já teve sete agentes mortos em serviço e 21 na folga.
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