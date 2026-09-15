Daniel Conceição está foragido - Divulgação

Daniel Conceição está foragidoDivulgação

Publicado 15/09/2026 09:20

O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (14), um cartaz de procurados para ajudar a localizar Daniel Conceição Guedes, conhecido como Piu Piu, de 25 anos, que está foragido da Justiça após receber o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), durante a saída do Dia dos Pais, e não retornar à unidade prisional.





Membro da facção Comando Vermelho (CV), o criminoso é apontado como um dos principais assaltantes de cargas, especialmente de cigarros, com atuação em áreas do Anaia Pequeno e bairros adjacentes, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o Disque Denúncia, ele é considerado de alta periculosidade.



Piu Piu foi preso pela primeira vez em 23 de novembro de 2020, na RJ-104, próximo ao Colubandê, em São Gonçalo, após roubar 496 pacotes de cigarros, avaliados em aproximadamente R$ 3.077 mil de um motorista que realizava entregas na região.



Na ocasião, a vítima estava em uma motocicleta quando o assaltante, que também pilotava uma Honda CB Start vermelha e usava uma mochila de uma empresa de entregas por aplicativo, se aproximou e mostrou uma arma de fogo. O entregador precisou segui-lo até o Anaia Pequeno. Ao chegarem ao local, um comparsa levou a carga e, em seguida, liberou o motorista.



Um mês depois, em dezembro de 2020, Piu Piu saiu em liberdade devido ao término da prisão temporária.



Já em outubro de 2021, ele chegou a ser detido novamente por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na Rua Júlio Horta Barbosa, no Boaçu, no mesmo município, após informações recebidas pelo Disque Denúncia.



Os agentes haviam recebido relatos sobre barricadas e criminosos envolvidos em roubos de cargas e se deslocaram até o endereço, onde encontraram cerca de cinco criminosos. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto e três suspeitos acabaram atingidos, entre eles Piu Piu, ferido no braço direito e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9 mm, 392 gramas de cocaína, 166 gramas de maconha e três munições de 9 mm.



Na mesma ocorrência, um adolescente, L.M.C.S., de 17 anos, que não se feriu, foi encontrado com um rádio transmissor. O jovem tinha ainda um mandado de prisão preventiva relacionado a um roubo contra uma empresa de cigarros ocorrido em novembro de 2020.



Enquanto cumpria pena em regime semiaberto, Piu Piu recebeu, em julho de 2026, o direito à Visita Periódica ao Lar (VPL), benefício que permitiu a saída temporária em agosto, por ocasião do Dia dos Pais. No entanto, ele não retornou à unidade prisional desde então. Contra ele, há um novo mandado de prisão por evasão. Ele foi condenado a 10 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado. LEIA MAIS: Mulher é presa e adolescentes apreendidos por roubo a drogaria no Recreio Membro da facção Comando Vermelho (CV), o criminoso é apontado como um dos principais assaltantes de cargas, especialmente de cigarros, com atuação em áreas do Anaia Pequeno e bairros adjacentes, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o Disque Denúncia, ele é considerado de alta periculosidade.Piu Piu foi preso pela primeira vez em 23 de novembro de 2020, na RJ-104, próximo ao Colubandê, em São Gonçalo, após roubar 496 pacotes de cigarros, avaliados em aproximadamente R$ 3.077 mil de um motorista que realizava entregas na região.Na ocasião, a vítima estava em uma motocicleta quando o assaltante, que também pilotava uma Honda CB Start vermelha e usava uma mochila de uma empresa de entregas por aplicativo, se aproximou e mostrou uma arma de fogo. O entregador precisou segui-lo até o Anaia Pequeno. Ao chegarem ao local, um comparsa levou a carga e, em seguida, liberou o motorista.Um mês depois, em dezembro de 2020, Piu Piu saiu em liberdade devido ao término da prisão temporária.Já em outubro de 2021, ele chegou a ser detido novamente por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na Rua Júlio Horta Barbosa, no Boaçu, no mesmo município, após informações recebidas pelo Disque Denúncia.Os agentes haviam recebido relatos sobre barricadas e criminosos envolvidos em roubos de cargas e se deslocaram até o endereço, onde encontraram cerca de cinco criminosos. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto e três suspeitos acabaram atingidos, entre eles Piu Piu, ferido no braço direito e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9 mm, 392 gramas de cocaína, 166 gramas de maconha e três munições de 9 mm.Na mesma ocorrência, um adolescente, L.M.C.S., de 17 anos, que não se feriu, foi encontrado com um rádio transmissor. O jovem tinha ainda um mandado de prisão preventiva relacionado a um roubo contra uma empresa de cigarros ocorrido em novembro de 2020.Enquanto cumpria pena em regime semiaberto, Piu Piu recebeu, em julho de 2026, o direito à Visita Periódica ao Lar (VPL), benefício que permitiu a saída temporária em agosto, por ocasião do Dia dos Pais. No entanto, ele não retornou à unidade prisional desde então. Contra ele, há um novo mandado de prisão por evasão. Ele foi condenado a 10 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado.

De acordo com informações levantadas no sistema da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio (SEPPENRJ), até as 23h do dia 14 de setembro, 188 detentos que receberam o benefício da "saidinha" do Dia dos Pais ainda não haviam retornado às unidades prisionais. Eles passaram a ser considerados evadidos e são procurados por agentes da Divisão de Busca e Recaptura.



A colaboração da população é considerada importante para ajudar as forças de segurança a localizar pessoas procuradas pela Justiça. Informações sobre atividades suspeitas ou o paradeiro de foragidos podem ser repassadas de forma anônima e segura ao Disque Denúncia.



As denúncias podem ser feitas pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante sigilo sobre a identidade do denunciante.



Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177. A ferramenta utiliza uma técnica que oculta detalhes que poderiam identificar quem faz a denúncia.