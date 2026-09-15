Homem com 43 anotações criminais é preso durante cumprimento de mandado na PavunaDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Um homem com 43 anotações criminais, identificado como Luciano André Dias, foi preso na Praça Copérnico, na Pavuna, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (15). Ele acabou localizado após trabalho de inteligência e levantamento de informações.

Policiais da 39ª DP (Pavuna) deram cumprimento a um mandado definitivo expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele responde por condenação pelos crimes de furto e uso de documento falso.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, Luciano soma 43 anotações por furto, roubo, estelionato e falsificação de documentos. Grande parte dos registros consta no acervo da própria delegacia.

Após a abordagem, o homem seguiu para a delegacia do bairro, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Luciano André. O espaço segue aberto para manifestação.

Golpe do bilhete premiado

Em Copacabana, três pessoas acabaram presas, nesta segunda-feira (14), suspeitas de integrar um grupo especializado no golpe do bilhete premiado. A vítima, uma idosa moradora da Zona Sul do Rio, transferiu R$ 60 mil aos criminosos após cair na promessa de receber um prêmio de R$ 10 milhões. Agentes da 15ª DP (Gávea) localizaram o trio no bairro vizinho.

Identificados como Luis Antonio Borges Brito, Ivan Teixeira e Elaine Aparecida Loterio, os três eram investigados desde o início de setembro. Segundo a polícia, no dia 2, a vítima acabou abordada por um casal enquanto caminhava pela Gávea. A dupla alegou possuir um bilhete milionário, mas disse estar impedida de resgatar a quantia por motivos religiosos.

O casal convenceu a idosa a comprar o bilhete por um valor bem abaixo do suposto prêmio. Iludida pela história, a mulher realizou o pagamento. Um automóvel prestou apoio ao grupo e levou a vítima junto aos estelionatários até uma agência bancária para efetuar a transação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral