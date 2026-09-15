Trio irá responder por associação criminosa - Divulgação PCRJ

Trio irá responder por associação criminosaDivulgação PCRJ

Publicado 15/09/2026 19:00

Três pessoas foram presas, nesta segunda-feira (14), suspeitas de integrar um grupo especializado no golpe do bilhete premiado. A vítima, uma idosa moradora da Zona Sul do Rio, pagou R$ 60 mil aos criminosos após ser enganada com a promessa de receber um prêmio de R$ 10 milhões. Agentes da 15ª DP (Gávea) encontraram os suspeitos em Copacabana.

Identificados como Luis Antonio Borges Brito, Ivan Teixeira e Elaine Aparecida Loterio, os três eram alvos de um inquérito que avançava desde o início de setembro. De acordo com as investigações, na quinta-feira (2), a vítima foi abordada por um casal enquanto caminhava na Gávea. Os suspeitos teriam alegado estar com um bilhete milionário, mas impedidos de resgatar o valor por motivos religiosos.



O casal convenceu a idosa a comprar o bilhete por uma quantia muito inferior ao prêmio. Confiando no relato, a mulher transferiu R$ 60 mil aos estelionatários.



Ainda conforme a polícia, um automóvel prestou apoio ao grupo e conduziu a vítima com os golpistas até uma agência bancária para efetuar a transação financeira.



Monitoramento por câmeras



Após a denúncia, a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança e os dados do setor de inteligência. Com as informações apuradas, os investigadores identificaram o veículo utilizado e passaram a rastrear seu itinerário.



Nesta segunda-feira, os agentes localizaram o automóvel circulando pela Zona Sul, cruzando os bairros do Leblon e Ipanema. Com o suporte do sistema de monitoramento urbano, os policiais fecharam o cerco e efetuaram a abordagem em Copacabana.



Três ocupantes foram detidos. Um quarto integrante, identificado como Luiz Casagrande Pedrozo, segue foragido.



Durante a vistoria no veículo, a equipe apreendeu diversos bilhetes de loteria e anotações sobre a fraude. O trio pagou fiança na delegacia e responderá ao processo em liberdade. Eles responderão por associação criminosa.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral